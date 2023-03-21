Заболеваемость ОРВИ в Липецке за неделю выросла на 63,3%

Но такой резкий рост связывают с низкой обращаемостью за медицинской помощью больных с легкими формами острых респираторных инфекций в праздничные дни.

За минувшую неделю — с 13 по 19 марта в Липецкой области было зарегистрировано 672 случая коронавируса и 8 485 случаев ОРВИ (из них 48 случаев гриппа, преобладает вирус грипп В). Среди заболевших 49% — дети в возрасте до 14 лет. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.



В Липецке было зарегистрировано 5 846 случаев ОРВИ, из них 43 случая гриппа (преобладает грипп В). Заболеваемость в Липецке оказалась на 63,3% выше уровня предыдущей недели. Но такой резкий рост связывают с низкой обращаемостью за медицинской помощью больных с легкими формами острых респираторных инфекций в праздничные дни.



Среди заболевших в Липецке 45,8% - дети в возрасте до 14 лет.



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, в регионе преобладают вирусы гриппа (76,2%), 12,7% представлены РС-инфекцией, по 3,2% - метапневмовирусами, вирусными микст-инфекциями, по 1,6% положительными проб представлены вирусами парагриппа, бокавирусами, сезонными коронавирусами.