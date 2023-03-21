Сегодня в Липецке: День поэзии и проза жизни – жителям Сокола срочно запастись водой

Рассказываем все самое важное про наступивший вторник.

Столбик рвётся ввысь

В Липецке с каждым днём становится всё теплее и теплее. Сегодня днём столбик термометра поднимется до 7-9 градусов выше нуля. Обещают сухую погоду без существенных осадков.







Отключения воды

Плановые отключения воды сегодня с 10:00 до 20:00 коснутся жителей улиц 3 сентября, 5, 14, 16а, 26; 8 Марта, 21; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Балакирева, 1; Волгоградской, 35; 35а, 35б, 35г вл.5; Герцена, 15; Гоголя, 39, 41, 60; Никитина, 14, 16; Флёрова, 1,5, а также в частном секторе улицы 3 Сентября, переулка Бегового, улиц Вольной, Воронежской, У. Громовой, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Совхозной, Раздольной, Отрадной, Утренней, Чехова, Яблочкина, Ягодной.







«Сокол» «засохнет» на стуки

Если вы живете в районе Сокола, то вам пора наполнять все емкости водой, набирать ванные и вёдра. Если ведёр не хватает, придётся купить, а ещё – запастись питьевой водой.

Почти сутки в Сокольском районе не будет воды – с 23:00 21 марта и до 21:00 22 марта. Причиной в РВК «Липецк» назвали промывку водопровода.

Ниже перечисляем дома и строения, которых это коснётся: №№ 1, 1/1, 1д, 1е, 1к, 1л, 2, 2б, 3/2, 3/3, 3/4, 3а, 3б, 3б/1, 9, 9/1, 9а, 9а/1, 9в, 13, 13а, 15 на Заводской площади, №№ 1а, 1а/1, 1а/2, 32 на улице Дружбы, №№ 2, 3, 4, 6, 8 на Ивана Франко, №№ 1, 1а, 2, 3 на Курако, №№ 1, 2, 3, 4 на Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4 в Больничном переулке, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47 на 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на площади Константиновой, №№ 1, 2, 3, 5 на Кутузова, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82, на Ушинского, №№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14а на Газина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 на Аксакова, №№ 1, 3, 4 на Смыслова, № 7а на Брюллова, №№ 2, 4, 1а на Мамина-Сибиряка, № 1а на Пожарского, №№ 1, 6 на Тамбовской, № 2 на Шоссейной, №№ 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 на Бородинской, на участке 301 километр трассы Тамбов-Орел (АЗС Газпром). Холодной воды не будет в этот период в частном секторе улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Д. Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-й Либкнехта, 2-й Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, К. Цеткин, Баумана, переулков Курчатова, Теплого, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного.







Ограничения подачи холодной воды затронут также Котельные: МУП «Липецк Теплосеть», «МСЧ Свободный сокол», «13 Квартал, «Свободный сокол», «Школа интернат № 2», ЦТП №1 на улице Ушинского, ЦТП №2 на улице 40 лет Октября.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ушинского, 10; улица 40 лет Октября, 41а; также по заявкам потребителей.



Кто сегодня без света

У электриков всё спокойнее, плановые отключения света из-за ремонта сегодня с 9:00 до 17:00 ждут жителей улиц 9 Мая, 14, 14а, 14б, 14в, 16; Жуковского, 5, 5а, 6а, 7, 8а, 9, 11, 13, 13а; Московской, 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а; Суворова, 3 19, 21, 23, 25, 27, 30; Талалихина, 5; Трамвайного переулка, 2, 3а, 4.







Пробки

В очередной раз напоминаем, что минутное изучение дорожной ситуации в городе на "Яндекс-пробках" или аналогичных приложениях может сэкономить вам уйму времени в пути. Заглядывайте, если не хотите опоздать.



Сегодня день непростой и, несмотря на все коммунальные неприятности сокольцев – возвышенный. 21 марта празднуют Всемирный День поэзии. По этому поводу в Липецке состоятся два мероприятия.

В Доме творчества «Октябрьский» (на улице Депутатской, 55б) в 10:00 состоится муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2023» (6+). Воспитанники школ, творческих студий будут соревноваться в мастерстве чтения стихов и прозы.



Фото Стеллы Елфимовой



А в 16:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) состоится тематическая программа в честь поэтического дня (6+). Юные и взрослые чтецы обезоружат водопадом рифм, стройностью размеров и оригинальностью стихотворных метафор.

Колбаско добрался до Чехова (6+)

В День поэзии в Липецке поговорят и о прозе, да не кто-нибудь поднимет эту тему, а знаменитый липецкий киновед Алексей Колбаско.







Очередную встречу с любознательными гражданами он проведёт сегодня в 13:00 в библиотеке семейного чтения на улице Теперика, 1 . Он расскажет собравшимся об А.П. Чехове – разумеется, в своей любимой плоскости про кино. А поговорить есть о чём, ведь произведения классика экранизировали более 570 раз. Среди экранизаций есть и фильмы, и мультфильмы. Колбаско поведает о самых знаменитых отечественных художественных фильмах – о том, как снимались «Дама с собачкой», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Плохой хороший человек», «Медведь», «Хирургия». Естественно, не обойдется и без показа ярких фрагментов из этих кинолент.

День космонавтики не за горами (6+)

Если уж придёте на выступление Колбаско, то загляните заодно в библиотеке на Теперика и на открывшуюся прямо сегодня выставку «Вы знаете, каким он парнем был?..».

Ею мы постепенно начинаем готовиться к культовому празднику россиян – Дню космонавтики. Формально выставка посвящена 55-летию трагической гибели первого космонавта. В его жизни многое было связано с месяцем мартом. 9 марта (1934 года) он родился, 27 марта (1968 года) погиб.







На выставке особое место занимает книга «Дорога в космос», в которой лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин рассказывает о своей жизни, начиная с детских лет вплоть до свершения им замечательного подвига – первого в мире полёта человека в космос. И книга его жены и друга – Валентины Ивановны Гагариной «108 минут и вся жизнь». Благодаря юбилейному альбому «Покорение космоса» можно услышать документальную запись старта и полёта Ю. А. Гагарина, речь К. Э. Циолковского и С. П. Королёва, записанные на фирме грамзаписи «Мелодия».

Библиотека работает с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00 и по воскресеньям с 9:00 до 18:00.

Творческая встреча с Иваном Карповым (12+)

А вы думали в Липецке режиссёров что ли нету? Сегодня в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская,28) состоится встреча с Иваном Карповым, режиссёром детского «Театра под деревом».

Этот театр кукол появился в Липецке в 2013 году, создал уже десятки постановок для государственных и негосударственных театров России. Карпов позиционирует себя, как режиссёр, актёр, филолог и театральный педагог.



Фото из архива Ивана Карпова



- Я буду петь и читать свои стихотворения и песни, а также песни и стихи любимых поэтов - Елены Фроловой, Геннадия Жукова, Александра Литвинова и других, - описал нам вечер Иван Карпов, - Примерно один раз в полгода я устраиваю такие встречи. Это некая моя личная традиция, которая зародилась ещё лет десять назад, когда я всерьёз занимался авторской песней. Также на встрече я спою несколько народных песен, расскажу о себе, о театре, о творчестве в целом. Формат вечера - диалог о природе творчества.

Вход – любая купюра.

Виртуальная опера (16+)

Сегодня липчане могут увидеть и услышать одну из самых лучших отечественных опер – «Орфей и Эвридика» в исполнении Московской филармонии.

Правда, концерт в Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) будет виртуальным – на большом экране покажут трансляцию из Москвы. В программе будет классическая опера К.Глюка в концертном исполнении. Действие представит хор Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С.Пушкина (дирижёр Дмитрий Синьковский). Солистки Татьяна Иващенко и Лия Гайсина (сопрано), Дарья Телятникова (меццо-сопрано).

К слову, хоть к этому концерту Липецк и не имеет прямого отношения, но в музыкальных постановках на тему классического древнегреческого сюжета есть след и нашего города. В 1970-е году вышла первая советская рок-опера «Орфей и Эвридика» (слова «рок» тогда избегали и назвали её зонг-оперой). Партию Эвридики пела Ирина Понаровская, а за Орфея – Валерий Ассадулин, в 1984-88 гг. солист Липецкой филармонии. Но эту историю мы расскажем как-нибудь в скудеющий раз.

Вход на концерт в Дом музыки свободный.

Дорогие липчане! Во вторник почти все мы уходим в работу с головой, но советуем периодически «выныривать», ведь в мире много интересного и важного. Например, тот из жителей сокольского района, кто не узнает о суточном отключении воды, рискует умереть от жажды. Читать новости нужно и лучше всего – на GOROD48. С нами вы ничего не пропустите. Чаще заходите на сайт, мы вас ждём.