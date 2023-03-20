Происшествия
28 минут назад
Напавший на 15-летнего подростка с ножом 60-летний мужчина получил 4 года лишения свободы
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Ребёнок потерял около литра крови.
В Чаплыгине осудили 60-летнего мужчину по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 15-летнего подростка с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина приговорён к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина вину признал и пояснил, что выплатил в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка 350 тысяч рублей.
Напомним, вечером 8 октября прошлого года у входа в магазин «Магнит» на улице Ленина в Чаплыгине пьяный мужчина поссорился с 15-летним подростком и в нанёс ему один удар кухонным ножом в грудь.
Здоровью мальчика был причинён тяжкий вред. Ему диагностировали рану правой поверхности грудной клетки с проникновением в брюшную полость, повреждением межреберных мышц и артерии, печени. Всё это сопровождалось геморрагическим шоком 2,3 степени и сильным кровотечением в брюшную полость — ребёнок потерял около литра крови.
Кровавая ссора 60-летнего мужчины с 15-летним подростком началась из-за девочек и бананов. В ходе следствия подозреваемый рассказал, что подросток спровоцировал его своим вызывающим поведением и высказываниями. Ещё до конфликта приехавший из села в город погулять мужчина купил пол-литра коньяка, кисть бананов и бутылку кваса, а потом отправился в городской парк. В какой-то момент мимо него проходили девочки и мужчина предложил им взять бананы, те согласились и ушли. А через некоторое время к мужчине подошли человек 15 подростков и начали высказывать в его адрес насмешки. Потерпевший сказал, что мужчина старый и обложил его матом, после чего другие подростки стали смеяться и требовали и их угостить бананами. Тот даже согласился.
Но когда мужчина вновь пошёл в магазин за бананами, подростки отправились за ним. Но в результате в магазине мужчина вместо бананов купил три сырка и кухонный нож — хотел напугать подростков. Но потом ссора зашла слишком далеко. Когда мужчину снова спросили про бананы — тот нанёс удар ножом 15-летнему мальчику. Парень убежал в сторону парка, держась за правый бок. А мужчина выбросил нож рядом со школьным забором и собирался уехать домой на такси, но его догнали и скрутили полицейские.
При этом по показаниям подростков, они начали приставать к мужчине, пытаясь вступиться за девчонок. Они уверяли, что помимо бананов пожилой мужчина предлагал их сверстницам ещё и выпить коньяк и даже куда-то приглашал, но сам подозреваемый этот факт отрицал.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина вину признал и пояснил, что выплатил в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка 350 тысяч рублей.
Напомним, вечером 8 октября прошлого года у входа в магазин «Магнит» на улице Ленина в Чаплыгине пьяный мужчина поссорился с 15-летним подростком и в нанёс ему один удар кухонным ножом в грудь.
Здоровью мальчика был причинён тяжкий вред. Ему диагностировали рану правой поверхности грудной клетки с проникновением в брюшную полость, повреждением межреберных мышц и артерии, печени. Всё это сопровождалось геморрагическим шоком 2,3 степени и сильным кровотечением в брюшную полость — ребёнок потерял около литра крови.
Кровавая ссора 60-летнего мужчины с 15-летним подростком началась из-за девочек и бананов. В ходе следствия подозреваемый рассказал, что подросток спровоцировал его своим вызывающим поведением и высказываниями. Ещё до конфликта приехавший из села в город погулять мужчина купил пол-литра коньяка, кисть бананов и бутылку кваса, а потом отправился в городской парк. В какой-то момент мимо него проходили девочки и мужчина предложил им взять бананы, те согласились и ушли. А через некоторое время к мужчине подошли человек 15 подростков и начали высказывать в его адрес насмешки. Потерпевший сказал, что мужчина старый и обложил его матом, после чего другие подростки стали смеяться и требовали и их угостить бананами. Тот даже согласился.
Но когда мужчина вновь пошёл в магазин за бананами, подростки отправились за ним. Но в результате в магазине мужчина вместо бананов купил три сырка и кухонный нож — хотел напугать подростков. Но потом ссора зашла слишком далеко. Когда мужчину снова спросили про бананы — тот нанёс удар ножом 15-летнему мальчику. Парень убежал в сторону парка, держась за правый бок. А мужчина выбросил нож рядом со школьным забором и собирался уехать домой на такси, но его догнали и скрутили полицейские.
При этом по показаниям подростков, они начали приставать к мужчине, пытаясь вступиться за девчонок. Они уверяли, что помимо бананов пожилой мужчина предлагал их сверстницам ещё и выпить коньяк и даже куда-то приглашал, но сам подозреваемый этот факт отрицал.
228