Три удара по лицу за четыре упаковки сыра: в Ельце рассмотрят дело о попытке грабежа

Во время конфликта продавщицы и покупательницы сыр выпал.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ «Покушение на открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для здоровья».



По версии следствия, в декабре прошлого года ельчанка хотела вынести из магазина четыре упаковки сыра на 394 рубля, не оплатив товар. Но это заметила продавщица и потребовала вернуть продукты.



Следствие полагает, что подозреваемая рукой взяла продавщицу за шею и оттолкнула её от себя, а потом попыталась скрыться с сыром. Отважная сотрудница магазина бросилась вдогонку, но в фойе магазина получила три удара по лицу.



Во время конфликта сыр выпал, и уже без него была плутовка такова.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, теперь подозреваемую ждёт суд за попытку грабежа.