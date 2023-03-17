45 минут назад
Местные и приезжие предприниматели будут торговать в равных условиях
Администрация Воловского района выполнила предупреждение УФАС и установила единый для всех тариф на услуги муниципальной ярмарки.
«Таким образом, некоторые хозяйствующие субъекты получают необоснованное преимущество при осуществлении одной коммерческой деятельности. В связи с этим, УФАС предупредило районный Совет депутатов о необходимости внести изменения в нормативную базу», - отметили в Липецком УФАС России.
Администрация Воловского района выполнила предупреждение УФАС и установила единый для всех тариф на услуги муниципальной ярмарки. Теперь размер платы за место не зависит от того, местный ли предприниматель арендует торговую точку или же приезжий. Это значит, что продавцы теперь находятся в равных конкурентных условиях и не несут дополнительных необоснованных затрат.