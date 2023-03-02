Общество

сегодня, 13:53

Совет депутатов и администрация Воловского района получили предупреждения УФАС

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#УФАС
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Совет депутатов и администрация Воловского района получили предупреждения УФАС

В их действиях усмотрели признаки нарушений антимонопольного законодательства.

Липецкое УФАС России выдало два предупреждения органам местного самоуправления. Как сообщает пресс-служба ведомства, туда пожаловался предприниматель на размер платы, взимаемой за предоставление торгового места на универсальной ярмарке в Воловском районе: оказалось, была предусмотрена разная стоимость торгового места для местных предпринимателей и предпринимателей из других районов.

«Таким образом, некоторые хозяйствующие субъекты получают необоснованное преимущество при осуществлении одной коммерческой деятельности. В связи с этим, УФАС предупредило районный Совет депутатов о необходимости внести изменения в нормативную базу», - отметили в Липецком УФАС России.

При этом ранее были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях администрации Воловского района — она получила предупреждение о необходимости расторгнуть договор аренды земельного участка, на котором проводится универсальная ярмарка, и провести публичный отбор претендентов на право её проведения.

Теперь Совет депутатов и администрация Воловского района должны обеспечить равные конкурентные условия для всех предпринимателей.
842
#УФАС
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