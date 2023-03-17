Госдума одобрила закон о цифровом рубле

Поправками в законодательство, в том числе изменениями в Гражданский кодекс РФ предлагается относить цифровые рубли к безналичным денежным средствам, а также уточнить, что платежи на территории РФ в том числе путем расчетов цифровыми рублями.





Первый законопроект посвящен поправкам в действующее федеральное законодательство. Он, в частности, закрепляет за Центральным банком (ЦБ) РФ статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по обеспечению ее работы. Документ также устанавливает ответственность ЦБ РФ за сохранность этой формы валюты и точность учета информации об операциях с ней.



Второй документ предусматривает поправки в Гражданский кодекс, согласно которым цифровые рубли будут отнесены к безналичным денежным средствам, а также иные технические нововведения в ГК (о заключении и расторжении договора цифрового счета, операциях по нему и пр.).



Пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей в ЦБ обещают начать в апреле. Предполагается, что в потребительский оборот цифровой рубль войдет через 7 лет — к 2030 году. Вместе с тем аналитики компании "Яков и партнеры" подсчитали, что введение новой формы национальной валюты обрушит доходы российских банков. Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в законодательство, связанные с выпуском и обращением цифрового рубля, - сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Два тематических законопроекта внесли в Госдуму 29 декабря, - пишет "Ъ" Первый законопроект посвящен поправкам в действующее федеральное законодательство. Он, в частности, закрепляет за Центральным банком (ЦБ) РФ статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по обеспечению ее работы. Документ также устанавливает ответственность ЦБ РФ за сохранность этой формы валюты и точность учета информации об операциях с ней.Второй документ предусматривает поправки в Гражданский кодекс, согласно которым цифровые рубли будут отнесены к безналичным денежным средствам, а также иные технические нововведения в ГК (о заключении и расторжении договора цифрового счета, операциях по нему и пр.).Пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей в ЦБ обещают начать в апреле. Предполагается, что в потребительский оборот цифровой рубль войдет через 7 лет — к 2030 году. Вместе с тем аналитики компании "Яков и партнеры" подсчитали, что введение новой формы национальной валюты обрушит доходы российских банков.