Общество

40 минут назад

Знаете ли вы, когда в Липецке появились первые телефоны и кому они принадлежали?

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#знаете ли вы что #телефоны
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Знаете ли вы, когда в Липецке появились первые телефоны и кому они принадлежали?

Чуть более ста лет назад в Липецке появились первые телефоны. Почему городскому главе Митрофану Клюеву потребовалось обращаться для телефонизации Липецка в Санкт-Петербург, и кто стал счастливыми обладателями первых в городе телефонов, мы рассказываем в новой публикации нашей рубрики #а знаете ли вы…

Начало XX века в российской провинции ознаменовалось развитием телефонной связи. Столицы этим было не удивить. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в доме №26 первый российский коммутатор появился в 1882 году, но для глубинки телефон все еще оставался диковинкой. Липецк в те времена был уездным городом Тамбовской губернии, и был тесно связан с соседним Козловым (теперь Мичуринском), где первые телефоны появились в 1894 году. Липецкий городской глава Митрофан Клюев был прогрессивным человеком, например, он обзавелся, первым в уезде автомобилем. Поэтому, зная, что соседи давно уже пользуются благами цивилизации, он захотел заиметь телефонную связь и в Липецке.

Пятилетка просьб и прошений

Двадцать лет назад, к 50-летнему юбилею компании «Липецкэлектросвязь», двое липецких краеведов и писателей, Михаил Коноплев и Михаил Корольков собрали богатый материал по истории развитию телефонной сети.

Из собранных краеведами материалов известно, что в 1905 году Липецкая уездная земская управа, с одобрения земского собрания, обратилась сразу в несколько фирм с просьбой разработать проект и составить смету телефонной сети. Какие сметы «выкатили» первые российские операторы неизвестно. Но видимо суммы так впечатлили липецких чиновников и депутатов, что они забыли о благах цивилизации на несколько лет.

В 1908 году под давлением самых состоятельных липчан городской глава Митрофан Клюев обратился с прошением в Главное управление почт и телеграфов Российской империи:

«В прошлом, 1908 году, в городе Липецке предположено было устройство Правительственной телефонной сети, причем, как мне известно, более 50 лиц и учреждений изъявили желание и дали начальнику местной почтово-телеграфной конторы, по установленной форме, подписку пользоваться той сетью.

Не имея никаких сведений до сего времени о том, будет ли осуществлено Правительством предположение об устройстве телефонной сети в городе Липецке, и признавая в то же время полную предпочтительность правительственного телефона перед телефонами частных предпринимателей, я, исполняя настоятельные просьбы заинтересованных лиц, имею честь покорнейше просить Главное управление почт и телеграфов уведомить меня: остается ли в силе означенное предположение Правительства и к какому времени можно ожидать его осуществления, так как, в отрицательном случае, местному обществу необходимо будет начать переговоры с частными предпринимателями, в виду все возрастающей потребности в телефонном сообщении».

Российская бюрократия был неповоротлива и тогда: на просьбу Клюева управление почт и телеграфов откликнулось лишь через пару лет. К устройству телефонной сети в Липецке приступили в конце 1910 года. А в январе 1911-го телефонная сеть заработала.

Причем, благодаря краеведам-писателям Королькову и Коноплеву, известна фамилия того, кто эту сеть смонтировал. Это был старший механик, телеграфный техник первого разряда по фамилии Бутовский.

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Они были первыми «новыми русскими» в свете ламп

Первый коммутатор в городе, производства компании «Сименс», обслуживали шесть человек. Он был установлен в здании телеграфно-почтовой службы, которая располагалась на углу улиц Дворянской и Лебедянской, ныне Ленина и Зегеля. Интересно, что несколькими месяцами ранее, в 1910 году, в подвале дома напротив, особняка аптекаря Вяжлинского (сейчас Дом мастера) заработал генератор той же фирме «Сименс», давший центральным улицам города электричество. Можно сказать, что телефон и электрическое освещение в домах липчан, правда, только зажиточных, появились одновременно.

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В этом здании появилась первая липецкая телефонная станция. Фото с сообщества «Липецк вчера и сегодня»

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Лампы накаливания «Тантал» в 16-25 ватт загорелись в духовном училище на улице Лебедянской (нынешнее здание управления здравоохранения Липецкой области на улице Зегеля), в доме Вяжлинского (Дом Мастера) и в особняках состоятельных липчан – городского головы Митрофана Клюева, неких М. Д. Крюковой, С.А. Раковой, И. И. Сатина, А. Л. Афиногеновой, А. А. Быхановой на Дворянской и Лебедянской улицах.

Телефонных номеров было 60. 15 из них приходились на частные квартиры. Телефонные аппараты появились у городского головы Митрофана Клюева, купцов Русинова, Котельникова, Перелыгина, врача Трунова, инспектора народных училищ Беляева, на чугунолитейном заводе Быханова, в земской больнице, гостинице липецкого курорта «Золотой лев», Орловском банке, в городской тюрьме, в винной монополии, пожарных частях, уездном совете, который назывался тогда съездом и ряде других крупных учреждений и предприятий.

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«Алё, Галочка, ты сейчас упадешь...»

В конце XIX века при создании первых телефонных линий американский изобретатель Томас Эдисон предложил использовать при общении по телефону приветствие «hullo» — видоизмененное английское «hello».

В русском языке это приветствие превратилось в «Алло». Хотя сначала в Российской империи было принято говорить: «На проводе!», или: «У аппарата!».

А вообще-то в соседнем с Липецким, Козловском уезде, где телефоны появились гораздо раньше, были разработаны конкретные правила пользования телефонной сетью. В 23 пункте этих правил говорилось:

«Для переговоров по телефону с абонентом необходимо вызвать центральную или промежуточную станцию (быстрыми и равномерными поворотами 4-6 раз рукоятки аппарата). Вслед за тем, не ожидая ответного звонка, надо снять слуховую трубку и выждать ответа. При получении ответа «Готово» слуховую трубку повесить на нить и вызвать абонента или следующую промежуточную станцию. Абонент вызванный звонком, должен дать ответный звонок и затем снять слуховую трубку с крючка и спросить: «Что угодно?».

Кстати, в пункте 21 правил говорилось: «Передача по телефону сведений, содержание которых противно законно-общественному порядку, спокойствию, нравственности и приличию по выражениям, не допускается». Так что, известный мем «Родина слышит, Родина знает» мог иметь место и в начале XX века.

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От коммутатора до Интернета

В 1916 году мощность первого коммутатора увеличилась с 60 до 100 номеров. Но революция и гражданская война массовую телефонизацию приостановили. Причем и после огненных лет, к 30-м годам ситуация не улучшалась.

Развитие телефонной сети возобновилось в послевоенное время. Телефонные станции появились во всех районах области.

— В конце 80-х годов прошлого века по экспертной оценке численность абонентов телефонной сети составляла около 100 тысяч, к 2001-му абонентов было уже 200 тысяч, в начале 2005-го – 269 тысяч. Однако уже через пять лет динамика стала обратной. На конец 2022 у нас было чуть меньше 117 тысяч абонентов. С 2005 домашний телефон становился все менее востребованным в связи быстрым развитием оптоволоконных сетей и мобильной связи, — рассказал GOROD48 экскурсовод музея связи липецкого филиала «Ростелекома» Павел Ряшенцев.

Как развивался в городе Интернет и начинала работать сотовая связь, можно узнать из нашей публикации «Знаете ли вы, что Интернет в Липецке начался с двух модемов, «Обезьянки» и «Штирлица»

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу липецкого филиала компании «Ростелеком».
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#знаете ли вы что #телефоны
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Комментарии (1)

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Липецкий абориген

16 минут назад
Огромное спасибо! Очень важная информация! Не представляю, как я раньше жил, не зая, у кого впервые в Липецке появился телефон.
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