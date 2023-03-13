Липецкая область вошла в топ-20 наименее закредитованных регионов

В рейтинге регионов по уровню закредитованности населения Липецкая область заняла 17 место. Она оказалась в «двадцатке» наименее закредитованных регионов страны.



РИА Рейтинг подготовило шестой рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения. В исследовании использованы данные Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты за 2022 год (за вычетом подоходного налога). Задолженность по кредитам в банках бралась на 1 февраля этого года. В начале рейтинга расположились наименее закредитованные регионы, в конце – регионы с самыми большими долгами населения.



Липецкая область занимает 17-ю строчку рейтинга, соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты экономически активного населения на начало года составляло 54,2%. Объем задолженности на одного человека – 261,3 тысячи рублей. Задолженность на одного человека за год изменилась на 16,8 тысячи рублей.



Среди пяти регионов Черноземья Липецкая область оказалась второй – чуть менее закредитованным регионом стала Белгородская область, которая расположилась на 16 месте (соотношение долга по кредитам и зарплаты – 54%). Курская область расположилась на 26 месте (57,1%), Воронежская – на 29 (58,4%), в конце оказалась Тамбовская область – 45 место (61,8%).



В целом по России средний уровень закредитованности составил 54% (год назад – 55,6%). Соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40% наблюдается только в семи регионах. При этом в 70 регионах данное соотношение выше среднего по стране, Больше всего банкам должны жители Калмыкии (108,8%) и Тувы (98,6%), меньше всего — Ингушетии (12,2%) и Дагестана (24,3%).



