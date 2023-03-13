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41 минуту назад

Липецкая область вошла в топ-20 наименее закредитованных регионов

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#кредиты
Липецкая область вошла в топ-20 наименее закредитованных регионов

В рейтинге регионов по уровню закредитованности населения Липецкая область заняла 17 место. Она оказалась в «двадцатке» наименее закредитованных регионов страны. 

РИА Рейтинг подготовило шестой рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения. В исследовании использованы данные Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты за 2022 год (за вычетом подоходного налога). Задолженность по кредитам в банках бралась на 1 февраля этого года. В начале рейтинга расположились наименее закредитованные регионы, в конце – регионы с самыми большими долгами населения.

Липецкая область занимает 17-ю строчку рейтинга, соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты экономически активного населения на начало года составляло 54,2%. Объем задолженности на одного человека – 261,3 тысячи рублей. Задолженность на одного человека за год изменилась на 16,8 тысячи рублей.

Среди пяти регионов Черноземья Липецкая область оказалась второй – чуть менее закредитованным регионом стала Белгородская область, которая расположилась на 16 месте (соотношение долга по кредитам и зарплаты – 54%). Курская область расположилась на 26 месте (57,1%), Воронежская – на 29 (58,4%), в конце оказалась Тамбовская область – 45 место (61,8%). 

В целом по России средний уровень закредитованности составил 54% (год назад – 55,6%). Соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40% наблюдается только в семи регионах. При этом в 70 регионах данное соотношение выше среднего по стране, Больше всего банкам должны жители Калмыкии (108,8%) и Тувы (98,6%), меньше всего — Ингушетии (12,2%) и Дагестана (24,3%). 

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#кредиты

Комментарии (2)

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Koммунист

13 минут назад
А зачем нам кредитоваться?, На такую сумму и недели не проживешь
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А зачем нам кредитоваться?

30 минут назад
в Липецкой области даже депутаты живут на 26 300 рублей в год.
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