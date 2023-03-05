«А отношения между тренерами не очень»… В плей-офф МХК «Липецк» сыграет с «Тамбовом»

Мы собрали всё самое главное, что нужно знать о предстоящих играх.

Сегодня завершился регулярный чемпионат Национальной Молодёжной хоккейной лиги, все участники игр на выбывание узнали своих соперников. Обладателю последней восьмой путёвки в плей-офф«Липецку» уже в 1/8 финала предстоит скрестить клюшки с победителем турнира в Восточной конференции МХК «Тамбов».

Тамбовчане сегодня на домашней ледовой арене в Мичуринске не оставили шансов новочебоксарскому «Соколу», с которым на этой неделе так и не справился «Липецк». "Волки" выиграли - 4:2 (первый матч – 5:2) и оформили победу на «Востоке».

По регламенту, первые матчи 11 и 12 марта пройдут на площадке команд, занявших низкие места в «регулярке». Т.е. в эти числа нас ждут игры в Липецке. Затем серия переедет в Тамбов, где 15 и, если потребуется, 16 и 18 марта пройдут оставшиеся поединки в противостоянии до 3-х побед.

Читатели GOROD48 в комментариях уже указали на любопытное тренерское противостояние. Тамбовскую молодёжь тренирует Кирилл Ивашкин, легенда местного хоккея, за всю карьеру выступал только за Тамбов: за 12 сезонов 535 матчей в разных лигах, 203 (92+111) очка, обладатель Кубка РХЛ-2012, победитель первенства ВХЛ о обладатель Кубка федерации-2016. В своё время Ивашкин выступал в «Тамбове»в Высшей лиге, когда команду тренировал… как раз Лунёв, и как уверяет молва, отношения между ними были далеки от идеальных.

Лучшим бомбардиром тамбовчан является Расим Шакиров, в 37-ми матчах набравший 53 очка (19+34) – 7-й результат в Лиге. В «десятку» самых результативных игроков НМХЛ также входит Иван Климкин – 40 матчей 49 (29+20 очков) – 10-й результат.

Климкин – лучший снайпер (если барть чисто голы без передач) НМХЛ, а также лидер по показателю плюс/минус (соотношение забитых и пропущенных шайб в момент нахождения игрока на площадке, прим.), у него +37. Кстати, в этом компоненте трое лидеров лиги представляют «Тамбов»: на втором месте Алексей Долишня-младший – 36, на третьем Шакиров – 33. Все эти хоккеисты 2002 г.р. – предельно допустимого в Молодёжной лиге в нынешнем сезоне.

Перед тамбовчанами официально стоит задача – войти в сильнейшую «тройку» по итогам сезона.

Все пары прей офф

Конференция «Запад»

ХК «Динамо-576» (Санкт-Петербург) (8*) - «Полёт» (Рыбинск) (1)

ХК «Видное» (7) - МХК «Рязань-ВДВ» (2)

ХК «Арктика» (Мурманск) (6) – ХК «Юнисон-Москва» (3)

МХК «Ямал» (Салехард) (5) -«Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург) (4)

Конференция «Восток»

МХК «Липецк» (8) – МХК «Тамбов» (1)

«Сокол» (Новочебоксарск) (7) - МХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк) (2)

ХК «Протон» (Нововоронеж) (6) – «ЭкоНива-Бобров» (3)

МХК «Кристалл» (Саратов) (5) - МХК «Дизелист» (Пенза) (4)

* В скобках указано место, которое команда заняла в своей конференции по итогам регулярного чемпионата