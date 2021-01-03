«Прошло уже 2 месяца после того как я переболел, и всё, казалось бы, хорошо...»

GOROD48 публикует продолжение дневника липчанина, который боролся с COVID-19 тридцать три дня .

Прошло уже два месяца после того как я переболел. И всё, казалось бы, хорошо, одышки нет, кашля нет, температура в норме. Перед выходом после больничного сдавал ПЦР тест, он отрицательный. После болезни обоняние вернулось. Но вернулось оно не таким, каким было раньше. В целом я был очень рад, что COVID-19 позади, но не навсегда, так как многие врачи утверждают, что антитела исчезают после 3-6 месяцев после того, как человек переболел, поэтому я всё ещё соблюдаю элементарные правила: социальная дистанция, маски в общественных местах, тем более в автобусах и магазинах. Да, в нашем городе усилили контроль над соблюдением масочного режима, но я не могу смотреть на тех людей, которые надевают маску не так как нужно, у каждого третьего посетителя магазина маска в виде «подгузника для подбородка» - так высмеивают «антимасочников» в одной из серии известного мультфильма South Park. Народ расслабился, маску надевают не для того чтобы обезопасить окружающих и не заразиться самому, а чтобы не получить штраф.

Многие из тех, кто переболел в легкой форме, говорят: «Хах, да этот короновирус, он вообще не страшный! Я вот переболел, ну покашлял недельку, и всё!», другие говорят: «Да всё равно все переболеем!». Но видимо эти люди не сталкивались с тем, с чем столкнулся я после болезни, спустя полтора месяца, после выздоровления. Возможно, вы имеете такие же последствия, что и я, пытаетесь «нагуглить» информацию в интернете, которой очень мало, а может вы даже успели сходить к врачу, который не знает что с этим делать.

После выздоровления ко мне вернулось обоняние и вкусовые ощущения, я чувствовал тот же запах и вкус пищи, что и до болезни. Иногда перед работой я покупаю чебурек или пирожок, чтобы съесть его во время обеда. И вот спустя примерно месяца полтора, я покупаю чебурек. Во время обеденного перерыва, разогрел суп, который принёс из дома, и тот самый чебурек, приобретенный в ларьке, и приступил к трапезе. В тот момент, когда я надкусил выпечку - я почувствовал, очень странный запах. Испугался, что чебурек испорченый. Выбросил его в мусор и подумал: «Вот же досада, всегда покупал, было вкусно, тут подсунули протухший! Больше там ничего покупать не буду!»

Прошло дней 5-6 и я уже забыл о том случае. В обеденный перерыв мы идём с коллегой на обед в столовую, которая находится неподалеку от нашей работы. В меню было, что-то из мясного, по-моему, это был шашлык. Но я чувствовал «тот самый» ужасный запах. Я спросил коллегу: «А ты тоже чувствуешь эту вонь?», на что он мне ответил: «Почему вонь? Приятно пахнет мясом.» Я понял, что со мной что-то не так: «Неужели я заболел повторно? Ведь даже двух месяцев не прошло! Неужели, все антитела исчезли? Как же так?!»

Прошло ещё 2-4 дня и «тот самый» запах чувствовался мне везде! Его трудно описать, такого запаха нет в природе - это что-то, вроде, запаха тухлятины перемешанного с запахами лука, и ацетона. Но ладно запах, у многих продуктов я начал чувствовать неприятный привкус. Это было ужасно. Я начал паниковать, полез в интернет и ввёл запрос «искажение запахов, что случилось»! Единственное, что я узнал, как по-научному называется состояние, когда искажаются запахи – паросмия. Я ввел другой запрос «паросмия после COVID-19», а также «искаженное обоняние после COVID-19».

В интернете было очень мало статей. Сообщалось, что к врачам обращаются пациенты после COVID-19 с искаженным обонянием и измененными вкусами. В большинстве статей писали, что врачи не знают «что с этим делать». Некоторые учёные утверждают, что вирус атаковал нервную систему, тем самым произошёл сбой в обонятельном нерве, и всё восстановится через какое-то время. В одной из статей я нашел, что девушка, у которой были такие постковидные симптомы, создала телеграм-канал «Запахи/вкусы после COVID-19». Я его нашел, в телеграм-канале было 17 тысяч участников, и очень много сообщений. Все жаловались на присутствующий сторонний запах, но у каждого он свой. Я чуть успокоился - «Я не один такой!».

Люди описывали своё обоняние: кто-то везде чувствует запах дыма, кто-то - запах стухшего лука, кто-то считает, что всё пахнет ацетоном и т.д. У всех паросмия после COVID-19! Все пытаются понять, что можно есть и не испытывать «тот самый» неприятный запах. У большинства отвратный запах вызывает мясо (любое, будь то курица или говядина), многие жалуются, что не могут есть яйца, мандарины и апельсины, что искажены запахи зубной пасты, выпечки, вареных колбас, но в основном неприятно пахнет белковая пища.

Лично у меня, изначально, воняло всё, в чем есть хоть немного мяса. Позже вонь начала раздаваться от зубной пасты, плюсом был и неприятный привкус. Также запах сигарет и дыма имеет «тот самый» запах. И самое обидное, что мандарины и апельсины - да-да! Они тоже воняют невыносимо! А на носу, Новый год, куда же без мандаринов?! Первое время привкус у них тоже был отвратный.

Недавно решил попробовать бургер с говядиной в одной из заведений. И, о чудо! Я почувствовал, нормальный запах говядины и с радостью съел бургер, но некоторые мясные продукты до сих пор есть не могу...

Чтобы восстановить обоняние я начал очередной курс поливитаминов, промываю нос морской водой, использую сосудосуживающие средства от заложенности носа, которая периодически возникает. Сейчас, хотя бы, сама мякоть мандаринов перестала вонять и привкус пропал, но кожура воняет невыносимо, по сей день... Некоторые мясные блюда перестали издавать неприятный запах. Попробовал есть морепродукты, от них вони нет! Пицца с копченой курицей и грибами, тоже приятна на вкус и без запаха. Но сардельки или сосиски, есть невозможно.

Не знаю, проходит ли у меня искажение запахов после коронавируса или нет, но я стараюсь верить в лучшее.

Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их в комментариях. Я постараюсь ответить всем. Если же вы антимасочник/ковид-дессидент - эта статья вам не поможет, вы не по адресу - не засоряйте комментарии, не мешайте помогать людям, которые столкнулись с данным недугом.

Поздравляю всех с наступившим новым 2021 годом! Желаю всем, кто болеет - скорейшего выздоровления, а тем, кто не болеет - никогда не столкнутся с этим ужасным вирусом! Надеемся, что в 2021 году мы избавимся от COVID-19 раз и навсегда! Как вы видите, даже после выздоровления есть последствия... Берегите себя и своих близких!