Коронавирус
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Коронавирусная статистика: В Липецкой области один человек погиб, восьмерых госпитализировали
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А за последние 30-ть дней в Липецкой области от COVID-19 умерли уже шесть человек.
В Липецкой области выявили 66 новых случаев COVID-19, один человек умер, госпитализировали восьмерых человек, выздоровел 61 человек. Для сравнения: 6 марта 2022 года были выявлены 798 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 179 842 случая COVID-19, выздоровели 174 663 человека, умерли 3 958 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 440 случаев, в Рязанской области — 85, в Тульской области — 80, Курской области — 76, в Орловской области — 70, в Тамбовской области — 49. В этих регионах от вируса никто за сутки не погиб.
В России за сутки выявили 11 163 случая COVID-19, госпитализировали 615 человек, выздоровели 9 166 человек, умерли 38 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 353 291 случай COVID-19, выздоровели 21 686 422 человека, умерли 396 336 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 179 842 случая COVID-19, выздоровели 174 663 человека, умерли 3 958 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 440 случаев, в Рязанской области — 85, в Тульской области — 80, Курской области — 76, в Орловской области — 70, в Тамбовской области — 49. В этих регионах от вируса никто за сутки не погиб.
В России за сутки выявили 11 163 случая COVID-19, госпитализировали 615 человек, выздоровели 9 166 человек, умерли 38 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 353 291 случай COVID-19, выздоровели 21 686 422 человека, умерли 396 336 человек.
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