Липецкие волейболистки дали бой в знаменитом дворце в Минске, но вновь не сдюжили

Неужели нас всё-таки ждёт вылет из суперлиги?

Обидно, досадно, но статистика неумолима. Липецкие волейболистки потерпели 10-е кряду поражение в Минске, причём вновь с «сухим» счётом.

Нельзя сказать, что девчата заранее выбросили «белый флаг», вторую и третью партии они провели достойно. Но на табло опять - 0:3.

«Минчанка» хоть и является базовым клубом сборной Белоруссии, но в последнее время и её преследовали неудачи. После пяти проигрышей подряд лишился должности главный тренер Сергей Юркин, место которого занял Сергей Кузнецов, до этого бывший помощником. Сегодня у него состоялся дебют, который прошёл успешно.

В первом сете на наших девушек, вероятно, давил огромный дворец спорта «Уручье» с трибунами на 3 тысячи зрителей, волейбольная и гандбольная «Мекка» Белоруссии. Первой очко наши заработали только при счёте – 0:5, да и то из-за ошибки соперниц, когда тренер Андрей Смирнов уже был вынужден использовать первый тайм-аут. В дальнейшем игра шла в «одну калитку», сет завершился победой «Минчанки» - 25:11.

А вот дальше на трафлксе пошла жара. «Липецк» не хотел сдаваться – 2:2, 5:5, 10:10.… При счёте 16:18 наши на подаче Веры Саликовой заработали четыре очка подряд и вышли вперёд – 20:18. Пришлось уже Кузнецову брать паузу и приводить в чувство своих волейболисток. Это помогло, счёт сравнялся – 20:20, но Наталья Фролова мощным ударом вновь вывела липчанок вперёд – 21:20.

Увы, но следом «Липецк» проиграл три очка, два из которых принесла «надежда белорусского волейбола» мощная доигровщица Ксения Лебёдкина – 23:21, а затем она же поставила точку в партии – 25:23.

Третий сет получился самым «весёлым». После эйса (подачи навылет, прим.) Елизаветы Павловой «Липецк» вышел вперёд 7:3, затем – 17:13. Однако следом хозяйки трижды подряд «задавили» липчанок блоком, а после атаки Татьяны Маркевич настигли нашу команду – 18:18. Было ещё не всё потеряно, «Липецк» вновь вырвался вперёд – 21:19, но это был последний успех нашей команды. «Минчанка» не стала затягивать матч – 26:24 и 3:0 в матче….

Самой результативной у нас стала Елизавета Павлова, заметно оторвавшаяся от других волейболисток – 17 очков. Вторая по результативности Ангелина Дементьева принесла 9. У «Минчанки» 20 очков набрала Надежда Смирнова, 12 – Маркевич, 11 – Лебёдкина.

«Липецку» осталось провести 4 матча в регулярном чемпионате, ближайший дома 11 марта со «Спартой» из Нижнего Новогорода. Затем 21-23 апреля будет ещё турнир за 11-14-е места в Суперлиге на площадке команды, которая по итогам первого этапа займёт 11-е место. И если ничего не изменится и «Липецк» не поднимется с последней 14-й строчки, то нужно готовиться к переходным матчам за сохранение прописки в элитном дивизионе с победителем Высшей лиги «А».