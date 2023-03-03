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«Известия» сообщают об отказе поставщиков от ввоза iPhone в РФ по параллельному импорту

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#параллельный импорт #iPhone

Поставщики стали отказываться от ввоза iPhone по параллельному импорту.

Иностранные поставщики начали отказываться от поставок смартфонов Apple iPhone в Россию по параллельному импорту, - пишут "Известия" со ссылкой на источник на рынке электроники. Причиной этому являются новые американские санкции, запрещающие ввоз в РФ гаджетов дороже $300.

По словам источника, рестрикции могут привести к дефициту некоторых моделей смартфонов на российском рынке.

"Санкции могут коснуться не только смартфонов из США — их там и не выпускают, но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские", — заявил один из источников.

"Американские санкции могут привести к удлинению посреднических цепочек — «в лоб» перепродавать электронику через третьи страны в РФ не получится. А любое дополнительное звено означает рост цен", — заявили эксперты.

Отмечается, что пока прямых отказов от сотрудничества не было, но это, по словам источников газеты, лишь вопрос времени. Между тем американские антироссийские санкции касаются более чем 270 кодов товарной номенклатуры. Сюда входят кондиционеры, вентиляторы и холодильники, если они стоят более $750, принтеры (более $300), пылесосы (более $100).
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#параллельный импорт #iPhone

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