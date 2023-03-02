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Грязинца подозревают в покушении на убийство двух женщин

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#покушение #убийство #грабёж
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Грязинца подозревают в покушении на убийство двух женщин

А ещё в грабеже и пьяной езде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Грязинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины сразу по трём статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), части 3 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, вечером 7 апреля прошлого года пьяный грязинец ограбил мужчину, вырвав из его рук сотовый телефон «Vertex Impress Clik» за 2500 рублей.

23 августа тот же пьяный грязинец зашел в дом бывшей супруги его брата и нанес ей один удар ножом в живота, а ее 69-летней матери — три удара в живот, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи женщины выжили.

Позже мужчина был остановлен сотрудниками ДПС и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При этом ранее его уже оштрафовали за пьяную езду на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год 9 месяцев.
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#покушение #убийство #грабёж
3

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