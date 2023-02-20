За расчистку от мусора низовий Каменного лога мэрия готова отдать 2 999 984 рублей

Объем работ определит аукцион.

Управление главного смотрителя Липецка разместило заказ на ликвидацию несанкционированных свалок в низовьях Каменного лога. Начальная цена контракта — 2 999 984 рубля.



Помимо сбора и вывоза мусора на специализированный полигон контракт предполагает снос деревьев, корчевку пней, вырезку дикорастущей поросли по согласованию с заказчиком, зачистку территории ручным и механизированным способом. Объем выполненных работ (в тоннах) будет определен с учетом того, насколько конкурентными будут торги. Изначально предполагается, что вывоз тонны мусора обойдется бюджету города в 4 720 рублей (сумма сложилась из учета существующих рыночных предложений за такую работу с 5 400 рублей максимальной цены и 4 200 рублей минимальной). То есть мэрия готова оплатить вывоз 635 тонн мусора.



Срок выполнения контракта — с момента его заключения до 1 мая этого года.