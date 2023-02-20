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За расчистку от мусора низовий Каменного лога мэрия готова отдать 2 999 984 рублей

12 474
#мусор
2
За расчистку от мусора низовий Каменного лога мэрия готова отдать 2 999 984 рублей

Объем работ определит аукцион.

Управление главного смотрителя Липецка разместило заказ на ликвидацию несанкционированных свалок в низовьях Каменного лога. Начальная цена контракта — 2 999 984 рубля.

Помимо сбора и вывоза мусора на специализированный полигон контракт предполагает снос деревьев, корчевку пней, вырезку дикорастущей поросли по согласованию с заказчиком, зачистку территории ручным и механизированным способом. Объем выполненных работ (в тоннах) будет определен с учетом того, насколько конкурентными будут торги. Изначально предполагается, что вывоз тонны мусора обойдется бюджету города в 4 720 рублей (сумма сложилась из учета существующих рыночных предложений за такую работу с 5 400 рублей максимальной цены и 4 200 рублей минимальной). То есть мэрия готова оплатить вывоз 635 тонн мусора.

Срок выполнения контракта — с момента его заключения до 1 мая этого года.
12 474
#мусор
2

Комментарии (12)

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Пессимист

6 минут назад
Начальная цена контракта — 2 999 984 рубля. Это брутто или нетто? С учётом вычета на представительские расходы, на презентацию, на содержание аппарата, на строительство офиса по расчистке и будки сторожа, душевые для рабочих и разработки документации по строительству санатория для них с баней и грязевыми ваннами (грязь из расчистки лога)
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3 года назад вырубали.

25 минут назад
Что так и будет каждые 3 года вырубать деревья списывая наши денги? Ну правдо сюда ещё добавили вывоз мусора.
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Гость

28 минут назад
А 99 кооп где?
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

29 минут назад
А как реановация каменного лога? Деньги выделялись работы были начаты. Прокуратуре стоит проверить куда делись деньги?
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

29 минут назад
А как реановация каменного лога? Деньги выделялись работы были начаты. Прокуратуре стоит проверить куда делись деньги?
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Геннадий

32 минуты назад
Я в детстве рыбу там ловил.
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житель

38 минут назад
Всю растительность и не надо убирать, просто разредить.
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гость

44 минуты назад
В Каменном логу еще невыносимая гниль. Он никогда не чистился.
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упс

50 минут назад
Если сразу убрать со склонов Каменного лога деревья и кустарники, их корни перестанут удерживать почву,на которой они растут.И склоны плавно сползут вниз на дно.Об этом знают биологи,почвоведы.
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гость

52 минуты назад
Работа будет не из легких.Соблюдение ТБ. Неровная местность, ветки, густые заросли деревьев, пыль. Тысяч по 40 каждому рабочему в месяц стоит заплатить.
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