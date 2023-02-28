«ЧВК Рёдан» - реальна ли угроза?

История о подростковых субкультурах докатилась и до Липецка. Похоже, что только в виде раскрутки Telegram-каналов.

В липецкой группе с пауком в названии уже 1410 (28 февраля, на 18:06 мск) подписчиков. Вход, только после одобрения админа. Еще вчера и сегодня утром группа была открыта для посещения и в ней состояли 472 человека, а контент — из нескольких сообщений. Главное из них, конечно, с объявлением о сборе в одном из торговых центров: «При себе иметь баллон, нож, черно-белая одежда».



Группа создана 6 января, а пост с объявлением о сборе опубликован 27 февраля. Как раз в тот день, когда по Telegram-каналам пронесся новостной вал о последствиях событий 23 февраля в московском ТЦ «Авиапарк», где подрались несколько подростков. Групповую драку вдруг назвали акцией «ЧВК Рёдан» - школьников в черной одежде, с черными волосами, и с изображением паука с цифрой «4» на спине.



А затем всплыла идеология движения – якобы подростки, связанные с субкультурой анимэ, решили дать бой «офникам» (одновременно и активная подростковая часть околофутбольного движения, и просто те, кто предпочитает уличные правила) и другим недругам. Уже 25-26 февраля в торговых центрах городов-миллионников проводились полицейские операции.



Вот, что пишет о «ЧВК-Рёдан» Telegram-канал BFM.



«Если не вникать в тонкости культуры аниме, то история «Рёдан» началась с комиксов «Охотник против Охотника». А в 2020 г. в продажу вышла одежда с соответствующей символикой.



Но в феврале 2023 г. в России после того, как видео драки с участием мальчиков в балахонах с пауками завирусилось, в сети появились восторженные комментарии о том, что анимешники, которых долгие годы били и унижали футбольные фанаты, спортсмены, националисты и мигранты, наконец-то объединились и дали отпор.



И вот в ТЦ крупных городов страны потянулись те самые фанаты и спортики, чтобы найти тех, кто якобы собирался всех их отловить и избить.



Некоторых «рёданцев» успели найти, и им пришлось несладко. А в основном в ТЦ приехала полиция и Росгвардия, которая задержала всех без разбора. И пауков, и борцов с ними. Что дало этой истории еще один виток развития в медиа пространстве.



Кстати от каких-либо агрессивных намерений в официальном сообществе «Рёдан» в ВК быстро открестились. И теперь группа именуется именно просто «Рёдан». Приставка ЧВК из названия исчезла. Хотя очевидно, что в этой истории аббревиатура сыграла очень важную роль. Без неё их никто бы и не заметил».



Тогда же, 27 февраля в Telegramе появляется липецкий канал с названием «Анти «ЧВК-Редан». В нем повторяется дата сбора



«Безусловно, все необходимые службы предупреждены. Рукоодство торговых центров, где чаще всего назначаются подобные встречи, усилило меры охраны. Службы безопасности бдят за админами групп в соцсетях», — написала сегодня в своем Telegram-канале начальник областного управления внутренней политики Любовь Фролова.



Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран в свою очередь сообщил GOROD48, что к нему пока никаких обращений не поступало.



«Ещё неделю назад об этом новомодном молодежном движении было известно узкому кругу специалистов. То, что сегодня об этом пишут все новостные паблики свидетельствует, что оно подогревается какими-то общественными силами. Через вбросы в интернете пытаются манипулировать нашими детьми, провоцировать на какие-то действия. Я считаю, что, безусловно, должна быть общая бдительность педагогов и родителей, контроль за поведением и свободным временем подрастающего поколения, - отметил региональный уполномоченный по правам ребенка.



Между тем в липецких группах ««Рёданцев» и «Антирёданоцев» начался конкурс, в условиях которого подписка на сетку Telegram- каналов — так что во всей во всей этой истории явно проступает работа СММщиков.

