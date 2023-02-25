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55 минут назад
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Тихом океане к югу от Петропавловска-Камчатсткого, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, землетрясение было зафиксировано в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского. В настоящий момент известно, что эпицентр находился около юго-западного побережья Камчатки (залегал на глубину 65 километров).
Сила подземных толчков уточняется.
По данным агентства, землетрясение было зафиксировано в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского. В настоящий момент известно, что эпицентр находился около юго-западного побережья Камчатки (залегал на глубину 65 километров).
Сила подземных толчков уточняется.