В России

55 минут назад

У побережья Камчатки произошло землетрясение

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Тихом океане к югу от Петропавловска-Камчатсткого, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, землетрясение было зафиксировано в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского. В настоящий момент известно, что эпицентр находился около юго-западного побережья Камчатки (залегал на глубину 65 километров).

Сила подземных толчков уточняется.
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