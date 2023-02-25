Происшествия

сегодня, 09:08

Голодный воронежец нападал на липецкие продуктовые магазины

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#Грабёж
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Деньги его не интересовали, он забирал только еду.

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Жителя Воронежской области задержали по подозрению в ограблении липецких магазинов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, первый сигнал о преступлении поступил в полицию ещё 2 февраля, когда неизвестный забрал продукты питания из магазина в селе Панино Добровского района и скрылся. Задержать его по «горячим следам» не удалось.

Однако позже машину подозреваемого всё-таки зафиксировали в потоке транспортных средств, после чего разослали ориентировку и подозреваемого задержали на ближайшем посту ДПС в Липецком районе. Им оказался 25-летний житель Воронежской области.

В настоящее время установлена причастность воронежца ещё к двум кражам продуктов, общая сумма похищенного превысила 9 тысяч рублей. Сейчас полиция проверяет, имел ли он отношение к аналогичным преступлениям в областном центре.

1 382
#Грабёж
1

Комментарии (1)

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Безмасочник

36 минут назад
Еда есть в мусорных контейнерах за продуктовыми магазинами. Там нам, кому хочется кушать и у кого мало денюшек для магазина, можно брать совершенно безопасно.
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