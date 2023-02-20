62-летний мужчина подозревается в убийстве тестя

В Чаплыгинском районе по подозрению в убийстве задержан 62-летний мужчина. Следствие предполагает, что он зарезал 76-летнего тестя во время семейного конфликта.





По данным следствия, 19 февраля в частном доме на улице Советская в селе Дубовое мужчина во время семейного конфликта нанес тестю несколько ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений 76-летний мужчина умер.



«Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему на время предварительного следствия меры пресечения», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств проводятся следственные действия и судебные экспертизы.

