33 минуты назад
62-летний мужчина подозревается в убийстве тестя
В Чаплыгинском районе по подозрению в убийстве задержан 62-летний мужчина. Следствие предполагает, что он зарезал 76-летнего тестя во время семейного конфликта.
«Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему на время предварительного следствия меры пресечения», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств проводятся следственные действия и судебные экспертизы.