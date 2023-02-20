Происшествия

33 минуты назад

62-летний мужчина подозревается в убийстве тестя

349
#убийство
62-летний мужчина подозревается в убийстве тестя

В Чаплыгинском районе по подозрению в убийстве задержан 62-летний мужчина. Следствие предполагает, что он зарезал 76-летнего тестя во время семейного конфликта.

По данным следствия, 19 февраля в частном доме на улице Советская в селе Дубовое мужчина во время семейного конфликта нанес тестю несколько ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений 76-летний мужчина умер.

«Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему на время предварительного следствия меры пресечения», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета. 

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств проводятся следственные действия и судебные экспертизы.
349
#убийство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

67-летний водитель погиб в столкновении «Лады Калины» и «Тойоты Камри»
#ДТП
4
67-летний водитель погиб в столкновении «Лады Калины» и «Тойоты Камри»

сегодня, 16:57

Происшествия
За рулём угнанной машины оказался не имеющий водительских прав пьяный мужчина
#угон #автомобиль
1
За рулём угнанной машины оказался не имеющий водительских прав пьяный мужчина

сегодня, 15:02

Происшествия
В Липецке недалеко от поликлиники умер мужчина
#труп
18
В Липецке недалеко от поликлиники умер мужчина

сегодня, 13:58

Происшествия
«Рено Дастер» врезался в ограждение и загорелся
#авария #ДТП
2
«Рено Дастер» врезался в ограждение и загорелся

сегодня, 12:28

Происшествия
Под Липецком нашли 41 мёртвую собаку
#животные #собака
73
Под Липецком нашли 41 мёртвую собаку

сегодня, 12:20

Происшествия
На улице Рабочей погиб 79-летний мужчина
#МЧС #пожар
3
На улице Рабочей погиб 79-летний мужчина

сегодня, 11:48

Происшествия