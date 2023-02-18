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В московском гараже нашли склад с реактивным гранатометом и взрывчаткой

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Московские правоохранительные органы на востоке столицы обнаружили гараж со складом оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

В ходе осмотра одного из располагающихся там гаражей силовики нашли целый арсенал. Так, среди находок оказался реактивный гранатомет, эластичная взрывчатка, несколько пистолетов и гранат Ф-1, а также светошумовая граната.

В настоящее время правоохранителя устанавливают личность владельца гаража и арсенала оружия.




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