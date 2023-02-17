сегодня, 10:03
С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами
Для бесплатного проезда по платным дорогам необходимо будет приобрести или арендовать бесконтактный транспондер T-pass у "Автодора".
По поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Минэкономики совместно с госкомпанией "Автодор" запускают с 1 марта эксперимент, позволяющий владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам. Для этого нужно приобрести за 3–3,5 тыс. рублей или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass, обратившись в офис поддержки ООО "Автодор—Платные дороги" (дочерняя структура госкомпании "Автодор"). Понадобятся документы, подтверждающие, что транспортное средство оснащено исключительно электрическим двигателем (СТС, ПТС), пояснил замглавы Минэкономики Максим Колесников. Если у автовладельца уже есть T-pass, его просто надо предоставить в офис.
Пользователям электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным трассам "Автодора" (М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД), а также по участку М-11 15–58 км (оператор — Северо-Западная концессионная компания; СЗКК) и обходу Одинцово (оператор — ООО "Новое качество дорог").
Последним двум госкомпания компенсирует выпадающие доходы. Владельцы электрической техники, подсчитали в Минэкономики, смогут сэкономить в среднем 2 тыс. рублей при поездке в рабочий день из Москвы в Санкт-Петербург по М-11 и 1,92 тыс. рублей — из столицы в Ростов-на-Дону по М-4. На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, на платных дорогах Псковской области и других региональных трассах такой транспондер работать не будет.
При попытке использовать устройство на другой машине с лицевого счета (привязанного к транспондеру) спишут полную стоимость проезда, а сам транспондер отключат от акции без возможности повторного участия в ней, - пояснили эксперты.
"Система это отслеживает автоматически. Дополнительно проводится проверка финансовыми контролерами", - подчеркнули в "Автодоре".
Пилот проводится в рамках правительственной концепции 2021 года по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года. После завершения эксперимента (если его признают удачным) Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят поправки к закону "Об автомобильных дорогах", разрешив бесплатный проезд для электротранспорта по всем платным дорогам. Согласно концепции, к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых РФ, будут электрическими.