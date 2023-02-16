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Пранкеры обвинили липецкого школьника в осквернении Вечного огня

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#хулиганство #вандализм
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Пранкеры обвинили липецкого школьника в осквернении Вечного огня

Жертвой жестокой шутки стал 16-летний парень. 

Сегодня пресс-служба администрации Липецка сообщила, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, якобы размещенная на портале «РИА Новости», о том, что ученик одной из липецких школ распивал спиртное и жарил сосиски на пламени Вечного огня, а затем его затушил.

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«Это сообщение – фейк, созданный с помощью специального сайта, который генерирует ложные новости. Предположительно, размещение подобной информации является злой шуткой в отношении подростка. Сейчас в ситуации разбирается администрация школы и полиция», - заявили в мэрии.

В пресс-службе администрации Липецка уточнили, что подростку, о котором идёт речь, 16 лет.

«В ситуации разбирается отдел полиции №4, проводится проверка», - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото - t.me/gorod_lipetsk48
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#хулиганство #вандализм
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