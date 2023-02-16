Коронавирус
41 минуту назад
За сутки в Липецкой области 61 человек вылечился от COVID-19
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Этот рекордное количество за последние 30-ть дней.
В Липецкой области за сутки выявили 106 случаев COVID-19, никто не умер. Госпитализировали девятерых человек, а выздоровел 61 человек. Для сравнения: 16 февраля 2022 года были выявлены 1 019 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 178 024 случая COVID-19, выздоровели 172 946 человек, умерли 3 954 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 313 случаев COVID-19, в Тульской области — 81, в Рязанской области — 67, в Тамбовской области — 63, в Орловской области — 59, в Курской области — 56. В Тамбовской и Рязанской областях выявили по одному погибшему за последние сутки.
В России за сутки выявили 14 740 случаев COVID-19, госпитализировали 1 516 человек, выздоровели 11 140 человек, умерли 37 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 121 725 случаев COVID-19, выздоровели 21 472 809 человек, умерли 395 689 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 178 024 случая COVID-19, выздоровели 172 946 человек, умерли 3 954 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 313 случаев COVID-19, в Тульской области — 81, в Рязанской области — 67, в Тамбовской области — 63, в Орловской области — 59, в Курской области — 56. В Тамбовской и Рязанской областях выявили по одному погибшему за последние сутки.
В России за сутки выявили 14 740 случаев COVID-19, госпитализировали 1 516 человек, выздоровели 11 140 человек, умерли 37 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 121 725 случаев COVID-19, выздоровели 21 472 809 человек, умерли 395 689 человек.
177
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