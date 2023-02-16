В колонию пытались перебросить пять бутылок со спиртным

На участке внутренней запретной зоны обнаружены и изъяты пять свёртков.

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области предотвращена попытка передачи осуждённым запрещённых веществ — их пытались перебросить.



Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, были обнаружены и изъяты пять свёртков, в которых находились пластиковые поллитровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.



Проводится проверка.