Происшествия

29 минут назад

В колонию пытались перебросить пять бутылок со спиртным

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#УФСИН
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В колонию пытались перебросить пять бутылок со спиртным

На участке внутренней запретной зоны обнаружены и изъяты пять свёртков.

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области предотвращена попытка передачи осуждённым запрещённых веществ — их пытались перебросить.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, были обнаружены и изъяты пять свёртков, в которых находились пластиковые поллитровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Проводится проверка.
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#УФСИН
1

Комментарии (1)

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Анатолий

7 минут назад
Так это к 23 февраля к празднику, надо было передать по братски
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