Происшествия
29 минут назад
В колонию пытались перебросить пять бутылок со спиртным
На участке внутренней запретной зоны обнаружены и изъяты пять свёртков.
В исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области предотвращена попытка передачи осуждённым запрещённых веществ — их пытались перебросить.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, были обнаружены и изъяты пять свёртков, в которых находились пластиковые поллитровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.
Проводится проверка.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, были обнаружены и изъяты пять свёртков, в которых находились пластиковые поллитровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.
Проводится проверка.
Анатолий