Происшествия

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«Мitsubishi» и трактор горели в Липецкой области

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#МЧС #пожар
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«Мitsubishi» и трактор горели в Липецкой области

Машину успели потушить, а вот трактор восстановлению не подлежит.

Вечером 13 февраля у Октябрьского моста в Липецке загорелся внедорожник «Мitsubishi Pajero», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Очевидцы потушили машину до прибытия пожарных. Огонь повредил моторный отсек.

В этот же вечер на хуторе Бухолдино Измалковского района сгорел гараж с трактором «Т-25».
1 674
#МЧС #пожар
1

Комментарии (1)

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Анатолий

49 минут назад
Т-25 жалко
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