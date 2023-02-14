Происшествия
сегодня, 09:42
«Мitsubishi» и трактор горели в Липецкой области
Машину успели потушить, а вот трактор восстановлению не подлежит.
Вечером 13 февраля у Октябрьского моста в Липецке загорелся внедорожник «Мitsubishi Pajero», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Очевидцы потушили машину до прибытия пожарных. Огонь повредил моторный отсек.
В этот же вечер на хуторе Бухолдино Измалковского района сгорел гараж с трактором «Т-25».
Очевидцы потушили машину до прибытия пожарных. Огонь повредил моторный отсек.
В этот же вечер на хуторе Бухолдино Измалковского района сгорел гараж с трактором «Т-25».
Анатолий