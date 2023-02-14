Общество

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От двух производителей потребовали перестать маркировать молочную продукцию знаками ГОСТ

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#торговля #молоко
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От двух производителей потребовали перестать маркировать молочную продукцию знаками ГОСТ

Причиной стало введение потребителей в заблуждение.

Липецкое УФАС России на основании материалов, полученных от Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО « Чаплыгинмолоко».

«Производитель, несмотря на заведомо известное несоответствие требованиям стандартов, маркировал продукцию знаками ГОСТ. При этом, по результатам испытаний, в молоке, сметане, ряженке и твороге обнаружены растительные масла и жиры, а массовая доля жира — значительно ниже установленной», - сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.

Антимонопольный орган выдал ООО «Чаплыгинмолоко» предупреждение о необходимости прекратить указывать соответствие ГОСТ на упаковках товаров, если они произведены с нарушением установленных требований. Его неисполнение повлечет за собой возбуждение антимонопольного дела.

Ранее аналогичное предупреждение получило ОАО « Елецкий городской молочный завод»: согласно материалам экспертиз, некоторая продукции производителя, несмотря на маркировку «ГОСТ» на упаковках, также не соответствовала требованиям стандартов в части содержания растительных жиров. Таким образом потребители вводятся в заблуждение, а производитель получает необоснованное преимущество перед конкурентами, перераспределяя покупательский спрос заведомо ложной информацией.
8 1061
#торговля #молоко
3

Комментарии (8)

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Очень сомнительно

7 минут назад
откуда у Лебедяни столько молока? все магазины завалены
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Не алкаш

21 минуту назад
100 проц, вы, наверное, пролили самогонку. Оттого до сих пор не сделали ремонт.
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сом

35 минут назад
Да и фермерское, полагаю, не лучше! Научились бодяжить сухим (порошковым) китайским молоком. Мы еще в 90-х покупали сушняк в Добринке на заводе СОМ- сухого обезжиренного молока. Разведешь водичкой и вот тебе молочко...
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Коммунист

42 минуты назад
Дошло!, а как вы хотели? Это вам не СССР.
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100 проц

45 минут назад
Лет 10 назад кефир раниенбурский случано пролила на пол. На линолеуме до сих пор- дырки!
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Дошло!

46 минут назад
Наконец-то мы узнали, почему у молочки столь длительные сроки хранения! Оказывается, туда добавляют техническое пальмовое масло (глицедоловые эфиры), его выдавливают при температуре 300 градусов. Канцероген! техническое- потому что, а это сильнейший консервант типа бензоата натрия
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Покупатель

49 минут назад
Самая отвратительная молочная продукция какя есть в Липецке - это от ООО "Чаплыгинмолоко"! Единственное удивлен, почему так долго эту гадость продают в наших магазинах, надо, чтобы руководители этого ООО публично сами все ЭТО употребили!
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Другг

54 минуты назад
Лебедянский завод перерабатывает больше молока чем производит вся Липецкая область. Вопрос где же берет столько молока этот завод, и почему оно не прокисает
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