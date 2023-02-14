Общество
сегодня, 09:39
От двух производителей потребовали перестать маркировать молочную продукцию знаками ГОСТ
Причиной стало введение потребителей в заблуждение.
Липецкое УФАС России на основании материалов, полученных от Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО « Чаплыгинмолоко».
«Производитель, несмотря на заведомо известное несоответствие требованиям стандартов, маркировал продукцию знаками ГОСТ. При этом, по результатам испытаний, в молоке, сметане, ряженке и твороге обнаружены растительные масла и жиры, а массовая доля жира — значительно ниже установленной», - сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
Антимонопольный орган выдал ООО «Чаплыгинмолоко» предупреждение о необходимости прекратить указывать соответствие ГОСТ на упаковках товаров, если они произведены с нарушением установленных требований. Его неисполнение повлечет за собой возбуждение антимонопольного дела.
Ранее аналогичное предупреждение получило ОАО « Елецкий городской молочный завод»: согласно материалам экспертиз, некоторая продукции производителя, несмотря на маркировку «ГОСТ» на упаковках, также не соответствовала требованиям стандартов в части содержания растительных жиров. Таким образом потребители вводятся в заблуждение, а производитель получает необоснованное преимущество перед конкурентами, перераспределяя покупательский спрос заведомо ложной информацией.
«Производитель, несмотря на заведомо известное несоответствие требованиям стандартов, маркировал продукцию знаками ГОСТ. При этом, по результатам испытаний, в молоке, сметане, ряженке и твороге обнаружены растительные масла и жиры, а массовая доля жира — значительно ниже установленной», - сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
Антимонопольный орган выдал ООО «Чаплыгинмолоко» предупреждение о необходимости прекратить указывать соответствие ГОСТ на упаковках товаров, если они произведены с нарушением установленных требований. Его неисполнение повлечет за собой возбуждение антимонопольного дела.
Ранее аналогичное предупреждение получило ОАО « Елецкий городской молочный завод»: согласно материалам экспертиз, некоторая продукции производителя, несмотря на маркировку «ГОСТ» на упаковках, также не соответствовала требованиям стандартов в части содержания растительных жиров. Таким образом потребители вводятся в заблуждение, а производитель получает необоснованное преимущество перед конкурентами, перераспределяя покупательский спрос заведомо ложной информацией.
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