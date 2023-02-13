Общество

25 минут назад

Представительство Липецкой области в Москве сокращено в три раза

366
#правительство области
Представительство Липецкой области в Москве сокращено в три раза

Таким образом сокращены расходы на его содержание.

Представительство Липецкой области переехало из здания на Новом Арбате в комплекс на Пресненской набережной, где размещаются правительственные и федеральные органы власти: Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей и другие. 

«Новое расположение открывает возможности более качественного взаимодействия с федеральными структурами.

Численность самого представительства сократилась с 13 до четырех человек. В связи с этим и площадь нового офиса структуры правительства Липецкой области в столице стала значительно меньше, что позволило сократить расходы», - сообщает Telegram-канал «Липецкая область».
366
#правительство области

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