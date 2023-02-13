Представительство Липецкой области в Москве сокращено в три раза

Таким образом сокращены расходы на его содержание.

Представительство Липецкой области переехало из здания на Новом Арбате в комплекс на Пресненской набережной, где размещаются правительственные и федеральные органы власти: Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей и другие.



«Новое расположение открывает возможности более качественного взаимодействия с федеральными структурами.



Численность самого представительства сократилась с 13 до четырех человек. В связи с этим и площадь нового офиса структуры правительства Липецкой области в столице стала значительно меньше, что позволило сократить расходы», - сообщает Telegram-канал «Липецкая область».

