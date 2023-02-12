28 минут назад
В Липецкой области за год сократилось поголовье свиней
В январе-декабре 2022 года уменьшилось поголовье коз и овец, а среди поголовья крупного рогатого скота (в эту группу входят быки, коровы, буйволы) – снизилось поголовье непосредственно коров. При том, за год в регионе выросло производство мяса (в живом весе), сообщает Липецкстат.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 12 месяцев составил 8523 килограмма (101,2% к январю-декабрю 2021 года), яйценоскость кур-несушек составила 295 штук, годом ранее - 288 штук, отмечает Липецкстат.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2023 года составило по расчетам 113,5 тысячи голов (100,2% к 1 января 2022 года), в том числе коров – 42,9 тысячи (97%), сократилось поголовье свиней – их насчитывалось 621,6 тысячи (88,1%), овец и коз – 59,7 тысячи голов (83,8%).