«Откаталась, как богиня»… Липецкая фигуристка одержала невероятную победу в Твери

После произвольной программы Алиса Юрова опустилась на 6-е место, но на следующий день всех удивила.

13-летняя липецкая фигуристка Алиса Юрова в Твери стала победительницей второго этапа IV Спартакиады молодёжи России.

При этом путь на вершину пьедестала почёта оказался тернистым и напомнил про неизбежные в спорте взлёты и падения.

В турнире одиночниц за победу боролись 25 сильнейших фигуристок ЦФО в возрасте от 11 до 17 лет. Юрова, победы которой уже показывали по Первому каналу, считалась главной фавориткой, но… Череда ошибок в короткой программе отодвинула нашу девушку на 6-е место с отставанием от лидера почти на пять(!) баллов, казалось, без шансов…

Но на следующий день в произвольной программе на каток вышла совсем другая Юрова – грациозная, артистичная, безошибочная. В итоге вторую часть программы Алиса откатала лучше всех, набрав 125,90 баллов, которые позволили ей отыграть отставание первого дня и выйти победительницей в сумме – 187,6 (61,71 + 125,90).

Занявшая 2-е место Екатерина Кольцова из Костромы сама теперь отстала на «пятёрку» - 182,71, третьей финишировала Кира Трофимова из подмосковного Одинцова - 180,60.

Помимо «золотой» медали и всеобщего восхищения, Юрова заработала и право представить наш регион в финальном этапе Спартакиады молодёжи России в Сочи 16-20 марта.

Ученица липецкий спортивной школы №11 и тренера Цветаны Савинковой обеспечила Липецкой области и 3-е место в командном зачёте вслед за сборными Московской и Белгородской областей.

Добавим, что липчанка тренируется ещё и в столичной школе «Ангелы Плющенко» прославленного олимпийского чемпиона.