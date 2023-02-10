Общество

14 минут назад

В Грязинском районе мужчина задолжал на содержание дочери более 750 тысяч рублей

73
#дети #алименты
В Грязинском районе мужчина задолжал на содержание дочери более 750 тысяч рублей

Должнику назначено 100 часов обязательных работ.

В Грязинском район мужчина длительное время игнорировал решение суда о выплате алиментов на содержание дочери и накопил задолженность более 750 тысяч рублей.

«Должник является самозанятым и предоставлял справки о доходах, но алименты и задолженность по алиментам не платил. Судебным приставом в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. В результате должнику было назначено 100 часов обязательных работ», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
73
#дети #алименты

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