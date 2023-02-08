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Липецкая вечЁрка: спасение пьяного, обвиняемого в получении взяток оставили дома и как девушке сделать карьеру
Сегодня, 8 февраля, спасатели рассказали, как достали из лога мужчину, руководителя елецкого бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест, а начальник областного управления молодежной политики Екатерина Щукина рассказала, как сделать карьеру в Липецке.
Сегодня ньюсмейкерами стали судьи. Обвиненному в получении взяток начальнику елецкого бюро медицо-социальной экспертизы суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи считают, что он торговал группами инвалидности. Пять человек получили их за деньги.
Подозреваемому в убийстве 17-летней девушки в Ельце Даниле Ермакову до 11 апреля продлен срок содержания в психиатрическом стационаре специализированного типа: по заключению судебно-психиатрической экспертизы, он страдает психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Сегодня областной суд должен был принять решение о его на принудительном лечении, однако во время закрытого судебного заседания выяснилось, что постановление о направлении дела в областной суд подписал заместитель прокурора Ельца, а не областной прокурор, как того требует закон. И дело вернули в прокуратуру.
Прокурор Ельца направил материалы проверки в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Речь идет о происшествии, которое случилось 16 января. В доме на улице Юбилейной 32-летняя женщина и ее четырехлетний ребенок отравились угарным газом. Позже выяснилось, что причиной отравления стало нарушение тяги в дымовом канале и неполадки в работе водонагревателя, к тому же управляющая компания не проводила проверку дымовых и вентиляционных каналов.
— Дай бог, чтобы все не закончилось одним только представлением. Проверяется внутридомовое газовое оборудование и вентиляция чисто символически. Если накажут одного укашника, может другие призадумаются слегка, — написала Галина
В отношении 21-летнего водителя автомобиля «Лада Веста», сбившего 6 февраля насмерть 76-летнюю пенсионерку на улице Меркулова, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
GOROD48 поговорил с новой начальницей областного управления молодежной политики Екатериной Щукиной. 31-летняя чиновница — наглядный пример того, как в Липецке можно реализовать себя. Новость собрала около сотни комментариев.
— Екатерина Щукина — она хорошая, в ней много позитива и не зря команда губернатора по достоинству оценила ее, так как она занимается любимым ремеслом, всей душой любит свое дело, и это ей приносит результаты и области в целом! — такой комментарий оставил читатель, подписавшийся За Россию!
— Раньше молодежь на комсомольские стройки вовлекали, города новые образовывались, такие как Комсомольск-на-Амуре. А теперь куда агитировать? Строительные работы мигранты выполняют, потому что за них никто не отвечает и платят как выгодно хозяину, — заметил Как-то так.
Завтра в Липецке наконец-то может пойти снег, правда, небольшой. Уж очень хочется! Ведь зима скоро закончится, а в снежки толком так и не поиграли. По прогнозам синоптиков, ночью будет от -12 до -14 градусов, а днем — от -3 до -5 градусов.
Электорат