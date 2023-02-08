сегодня, 11:10
В отношении сбившего пенсионерку на улице Меркулова водителя возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя автомобиля «Лада Веста» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ксю
Команды гундеть не было
Однако
А скорость летуна можно узнать?
Бабка