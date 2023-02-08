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сегодня, 11:10

В отношении сбившего пенсионерку на улице Меркулова водителя возбудили уголовное дело

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#ДТП
В отношении сбившего пенсионерку на улице Меркулова водителя возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 6 февраля на улице Меркулова 21-летний водитель автомобиля «Лада Веста» вне зоны пешеходного перехода насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку. Кроме того, пострадал и 17-летний пассажир «Лады Веста».

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Как сообщает пресс-служба полиции, в отношении водителя автомобиля «Лада Веста» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».


5 1054
#ДТП

Комментарии (5)

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Ксю

20 минут назад
В интернете есть видео аварии , надо ж было вот так всему совпасть … женщина шла беспечно по дороге , даже не оглядываясь , мерс поворачивал с правого ряда , ну а этот умник на Весте обгонял , не увидев что мерс поворачивает ( а в центре эта женщина была) люди ! Думайте головой !!!!
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Команды гундеть не было

сегодня, 11:31
Отмазалась.Всю ответственность с себя сняла
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Однако

сегодня, 11:31
Дело дошло до огласки, закроют. Если повезёт, посёлок дадут...
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А скорость летуна можно узнать?

сегодня, 11:26
Что-то про скорость не публикуют? С какой же скоростью он летел что бабуля после удара оказалась чуть не на второстепенной дороге?
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Бабка

сегодня, 11:18
Отмажется. Сделают замечание- внушение, и отпустят. Таковы у нас правила игры.
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