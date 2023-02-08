Спасатели МЧС достали из лога пьяного мужчину

И передали бригаде скорой помощи.



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Утром 7 февраля жители Задонска позвонили в службу спасения «112» с сообщением о мужчине, который лежал в логу между улицами Степанищева и Свободы предположительно с сердечным приступом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, бригада скорой помощи вызволить мужчину из лога и переместить в машину не смогла.



- На помощь врачам выехали сотрудники МЧС России, они достали мужчину из лога и передали бригаде скорой помощи. Как выяснилось, мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, - рассказали спасатели.

