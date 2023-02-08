Общество

8 минут назад

Завтра в Липецкой области пройдет небольшой снегопад

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#снегопад
Завтра в Липецкой области пройдет небольшой снегопад

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне высокого атмосферного давления – 9 и 10 февраля ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 февраля – 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 11 февраля – 5-6 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер западный, 3-8 м/сек. Ночью холодно: от -12 до -17 градусов, днем – от -2 до -7. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем – от 3 до 5 градусов мороза.

День 9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза. 

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#снегопад

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