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Завтра в Липецкой области пройдет небольшой снегопад
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне высокого атмосферного давления – 9 и 10 февраля ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 февраля – 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 11 февраля – 5-6 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем – от 3 до 5 градусов мороза.
День 9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза.