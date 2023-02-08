Дело подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Данилы Ермакова возвращено прокурору

Липецкий областной суд вернул прокурору уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 32-летнего ельчанина Данилы Ермакова, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и ряде других преступлений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Обвиняемому до 11 апреля продлен срок содержания в психиатрическом стационаре специализированного типа: по заключению судебно-психиатрической экспертизы, Данила Ермаков страдает психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.Напомним, 32-летнему Даниле Ермакову предъявлено обвинение сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: убийство, сопряженное с разбоем и с насильственными действиями сексуального характера, иные действия сексуального характера, разбой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, и побои — его обвиняют в нападении незадолго до убийства на 13-летнего подростка и 18-летнюю девушку.По версии следствия, ночью 11 июля 2022 года Данила Ермаков у дома по улице Коммунаров в Ельце напал на 17-летнюю жительницу Волгоградской области, приехавшую погостить к тёте.Девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Ермаков шёл ей навстречу и сначала сбил девушку с ног ударом кулаком в лицо, после чего бил ногами и камнями по голове. Затем он оттащил девушку в кусты, где совершил действия сексуального характера. Прикрыв тело одеждой и травой, он похитил телефон девушки, банковские карты, и ключи.Данилу Ермакова задержали уже 12 июля. Начиная с 13 июля, на время предварительного следствия он был заключен под стражу. Добавим, что при первоначальном избрании меры пресечения речь шла только об одной уголовной статье - части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», но в ходе следствия добавились ещё три.«В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте преступления. Дома у мужчины провели обыск, изъяли одежду и обувь с биологическими следами. В рамках расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которых подтвердили его невменяемость и помогли в установлении объективной истины. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений он нуждается в принудительных мерах медицинского характера», - ранее сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Дело из областного суда вернули прокурору, так как постановление о направлении Ермакова в суд входит в полномочия прокурора области, в то время как оно было подписано заместителем прокурора Ельца.«В ходе состоявшегося сегодня закрытого судебного заседания прокурор указал на наличие препятствий для рассмотрения уголовного дела Липецкий областным судом. В силу подсудности дела Липецкому областному суду, утверждение постановления о направлении его в суд входит в полномочия прокурора области, в то время как оно было подписано заместителем прокурора города Ельца», - отметили в объединённой пресс-службе судебной системы.Данила Ермаков уже был судим. В 2017-м году его осудили по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ за наркотики и он получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, освободился мужчина в феврале 2021 года.