Происшествия

35 минут назад

Дело подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Данилы Ермакова возвращено прокурору

456
#убийство
Дело подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Данилы Ермакова возвращено прокурору
Липецкий областной суд вернул прокурору уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 32-летнего ельчанина Данилы Ермакова, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и ряде других преступлений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Обвиняемому до 11 апреля продлен срок содержания в психиатрическом стационаре специализированного типа: по заключению судебно-психиатрической экспертизы, Данила Ермаков страдает психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Напомним, 32-летнему Даниле Ермакову предъявлено обвинение сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: убийство, сопряженное с разбоем и с насильственными действиями сексуального характера, иные действия сексуального характера, разбой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, и побои —  его обвиняют в нападении незадолго до убийства на 13-летнего подростка и 18-летнюю девушку.

По версии следствия, ночью 11 июля 2022 года Данила Ермаков у дома по улице Коммунаров в Ельце напал на 17-летнюю жительницу Волгоградской области, приехавшую погостить к тёте.

Девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Ермаков шёл ей навстречу и сначала сбил девушку с ног ударом кулаком в лицо, после чего бил ногами и камнями по голове. Затем он оттащил девушку в кусты, где совершил действия сексуального характера. Прикрыв тело  одеждой и травой, он похитил телефон девушки, банковские карты, и ключи. 

02B99B30-791C-455E-8CAB-880DBEABFEE7.jpeg

Данилу Ермакова задержали уже 12 июля. Начиная с 13 июля, на время предварительного следствия он был заключен под стражу. Добавим, что при первоначальном избрании меры пресечения речь шла только об одной уголовной статье - части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», но в ходе следствия добавились ещё три.

«В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте преступления. Дома у мужчины провели обыск, изъяли одежду и обувь с биологическими следами. В рамках расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которых подтвердили его невменяемость и помогли в установлении объективной истины. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений он нуждается в принудительных мерах медицинского характера», - ранее сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Дело из областного суда вернули прокурору, так как постановление о направлении Ермакова в суд входит в полномочия прокурора области, в то время как оно было подписано заместителем прокурора Ельца.

«В ходе состоявшегося сегодня закрытого судебного заседания прокурор указал на наличие препятствий для рассмотрения уголовного дела Липецкий областным судом. В силу подсудности дела Липецкому областному суду, утверждение постановления о направлении его в суд входит в полномочия прокурора области, в то время как оно было подписано заместителем прокурора города Ельца», - отметили в объединённой пресс-службе судебной системы.

Данила Ермаков уже был судим. В 2017-м году его осудили по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ за наркотики и он получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, освободился мужчина в феврале 2021 года.
456
#убийство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За находку в «Трибуне» и «закладки» 23-летний мужчина получил 10 лет и 3 месяца колонии строгого реж...
#наркотики #кража
За находку в «Трибуне» и «закладки» 23-летний мужчина получил 10 лет и 3 месяца колонии строгого реж...

15 минут назад

Происшествия
Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домаш...
#взятка
2
Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домаш...

32 минуты назад

Происшествия
Раненого ножом в живот жителя Липецка спасли врачи из Грязей
#поножовщина
3
Раненого ножом в живот жителя Липецка спасли врачи из Грязей

сегодня, 13:34

Происшествия
У 22-летнего жителя Липецка найдена часть украденного в Тракторном телефонного кабеля
#кража
4
У 22-летнего жителя Липецка найдена часть украденного в Тракторном телефонного кабеля

сегодня, 12:39

Происшествия
За 44 950 контрафактных сигарет липчанин получил два года условно
#торговля #сигареты
11
За 44 950 контрафактных сигарет липчанин получил два года условно

сегодня, 11:45

Происшествия
В отношении сбившего пенсионерку на улице Меркулова водителя возбудили уголовное дело
#ДТП
8
В отношении сбившего пенсионерку на улице Меркулова водителя возбудили уголовное дело

сегодня, 11:10

Происшествия