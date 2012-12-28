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сегодня, 19:16

«Все три пропущенных гола были глупыми», – главный тренер «Металлурга» о поражении в Заволжье

Послематчевая пресс-конференция наставников команд.

Главной причиной проигрыша в гостях лидеру «подгруппы №3№ нижегородской «Волне» – 2:3 главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков справедливо назвал ошибки в обороне.

– Все три пропущенных гола считаю глупыми, – сказал наставник, – В первом эпизоде – обидный рикошет, во втором – привоз в свои ворота. Понятно, что мы требуем разыгрывать мяч от ворот, не боимся играть под давлением, но сегодня сказался наш бич: потеря на ровном месте и получаем в пустые ворота. Во втором тайме, в принципе, тоже ничто не предвещало неприятностей. Да, игра проходила с небольшим преимуществом хозяев, которые оказывали давление. Но гол пропустили на ровном месте: центральный защитник принимает мяч, от него отскок на три метра, хозяева побежали в быструю атаку, фланговый игрок обыграл, сделал подачу, а наш защитник прозевал навес. По факту на своих ошибках получили три мяча.

Наставник «Волны» Андрей Прошин подробно расписал механику победы своей команды.

–Сегодня в первые 15 минут я думал, что мы очень добры к «Металлургу». Липецк, поведя 2:0, не ожидал такого счастья и немножко, как мне кажется, остановился. Даже не остановился, а начал беречь результат, хотя, наверное, это было логично с его стороны.

Мы сделали правильные выводы из игры первого круга, когда «Металлург» нас откровенно переиграл. Счёт 2:1 тогда даже не отражал преимущества липчан. В первом круге мы откатывались назад, сидели в низком блоке, позволяли креативным футболистам Липецка играть в комбинационный футбол. А здесь после 15-й минуты у соперника уже не было комбинационного футбола, они не могли выйти из обороны. Мы давили, очень хорошо прессинговали, заставляли сбиваться на ту игру, которая нам нужна. Бороться с нашими защитниками вверху сложновато. Благодаря хорошему прессингу, хорошему давлению лишили соперника пространства и того футбола, в который он любит играть.



Полностью ответы тренеров можно посмотреть в видеофайлах.

В субботу, 23 августа «Металлург» примет на своём поле курский «Авангард», начало игры в 15:00.

Сергей Хрипунков
пресс-конференция
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