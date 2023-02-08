Происшествия

35 минут назад

Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домашний арест

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#взятка
По ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения руководителю елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.

Напомним, руководителя филиала подозревают в торговле группами инвалидности. Следствие говорит о пяти эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) на общую сумму в 330 тысяч рублей.

«По данным следствия, подозреваемый в 2021 и 2022 годах получил взятки на сумму 330 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливалась инвалидность II и III групп бессрочно», - сообщило 7 февраля СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото пресс-службы судебной системы Липецкой области

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#взятка

Комментарии (2)

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Гость

16 минут назад
А кто его рекомендовал на это место? Может корень в этом кроется? Может закон менять надо?
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Гость

21 минуту назад
На чёрный день хоть отложил?
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