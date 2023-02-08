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35 минут назад
Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домашний арест
По ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения руководителю елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.
Напомним, руководителя филиала подозревают в торговле группами инвалидности. Следствие говорит о пяти эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) на общую сумму в 330 тысяч рублей.
«По данным следствия, подозреваемый в 2021 и 2022 годах получил взятки на сумму 330 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливалась инвалидность II и III групп бессрочно», - сообщило 7 февраля СУ СК РФ по Липецкой области.
Фото пресс-службы судебной системы Липецкой области
Напомним, руководителя филиала подозревают в торговле группами инвалидности. Следствие говорит о пяти эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) на общую сумму в 330 тысяч рублей.
«По данным следствия, подозреваемый в 2021 и 2022 годах получил взятки на сумму 330 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливалась инвалидность II и III групп бессрочно», - сообщило 7 февраля СУ СК РФ по Липецкой области.
Фото пресс-службы судебной системы Липецкой области
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