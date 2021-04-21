Происшествия

51 минуту назад

57-летний мужчина избил и похитил соседку из-за испорченных ее курицами посевов

1 867
#похищение
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57-летний мужчина избил и похитил соседку из-за испорченных ее курицами посевов

Вынесен приговор по делу 57-летнего жителя Становлянского района, которого суд признал виновным в похищение человека с применением насилия опасного для жизни или здоровья и применением предметов, используемых в качестве оружия.

«Следствием и судом установлено, что вечером 29 марта 2019 года подсудимый, на улице Королева в селе Становое, в ходе конфликта с 55-летней соседкой нанес ей удары по голове заранее приготовленной деревянной палкой. Когда женщина стала кричать, он заклеил ей рот скотчем, связал руки, ноги и сдавил шею. После чего продолжил избиение палкой и ногами, нанося удары по голове и телу. 

Сломив волю потерпевшей к сопротивлению, подсудимый переместил женщину в свою квартиру и запер входную дверь. Пленница с открытой черепно-мозговой травмой находилась в квартире соседа до следующего утра и не могла сообщить кому-либо о совершении в отношении неё преступления. Утром мужчина отвел пленницу домой и запретил ей сообщать кому-либо о произошедшем, пригрозив расправой. Однако потерпевшая обратилась за помощью к родственникам, после чего в тяжёлом состоянии была госпитализирована», - сообщает пресс-обстоятельства похищения пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений мужчина признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. На допросе он пояснил следователю, что причиной нападения на соседку соседку стал давний конфликт из-за её куриц, которые портили его посевы.

Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
1 867
#похищение
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