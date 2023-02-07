Завтра в Липецкой области без осадков и до -8

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 февраля – 11 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 9 и 10 февраля – 5-8 градусов мороза, что на 0-2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Ночью на улице от 12 до 17 градусов мороза, днем – от -3 до -8 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -16 градусов, днем потеплеет: синоптики прогнозируют от -5 до -7.



День 8 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза.



