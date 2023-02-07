Погода в Липецке

сегодня, 17:04

Завтра в Липецкой области без осадков и до -8

3 243
#похолодание
Завтра в Липецкой области без осадков и до -8

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 февраля – 11 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 9 и 10 февраля – 5-8 градусов мороза, что на 0-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Ночью на улице от 12 до 17 градусов мороза, днем – от -3 до -8 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -16 градусов, днем потеплеет: синоптики прогнозируют от -5 до -7.

День 8 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза. 

3 243
#похолодание

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фотка изумительная

32 минуты назад
Спасибо фотографу!
ответить

Внушаемый

33 минуты назад
А когда еще была такая малоснежная зима ?
ответить

Эх

48 минут назад
Где снег по пояс.... Ждемс...
ответить

Еще в рубрике

Завтра в Липецкой области до -9
#похолодание
Завтра в Липецкой области до -9

вчера, 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области похолодает до -7
#погода
6
Завтра в Липецкой области похолодает до -7

05.02.2023 16:29

Погода в Липецке
В Липецкой области температура днём уйдёт в минус
1
В Липецкой области температура днём уйдёт в минус

04.02.2023 17:28

Погода в Липецке
В Липецкой области снег и до +1
#потепление
В Липецкой области снег и до +1

03.02.2023 17:00

Погода в Липецке
Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +2
#потепление
2
Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +2

02.02.2023 17:10

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области небольшой снег и до +1
#снегопад #потепление
1
Завтра в Липецкой области небольшой снег и до +1

01.02.2023 17:00

Погода в Липецке