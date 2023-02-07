Промышленное производство Липецкой области потеряло за год 5,5%

Промышленное производство в Липецкой области сократилось в январе-декабре 2022 года по сравнению с годом ранее на 5,5% - индекс промышленного производства за 12 месяцев составил 94,5%, сообщает Липецкстат.

На общую отрицательную динамику повлияла добыча полезных ископаемых, где индекс производства в 2022 году составил 95,6% от аналогичного периода 2021 года. На 5,3% сократилось производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. В сфере обрабатывающих производств индекс составил 94,2% от уровня годом ранее, в обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха отмечается падение на 0,8%.



В сфере обрабатывающих производств выросли: производство напитков - на 9,7%, производство одежды (+7,7%), производство бумаги и бумажных изделий (+10,9%), производство кокса и нефтепродуктов (+2,7%), прочей неметаллической минеральной продукции (+2,2%). Самое заметное падение оказалось у производства мебели, где индекс производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 50,3%, производства электрического оборудования (-42,2%), ремонта и монтажа машин и оборудования (-25,5%), резиновых и пластмассовых изделий (-25,9%), лекарственных средств и медицинских материалов (-24,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (-24,4%). В металлургическом производстве индекс составил 96,3% к январю-декабрю 2021 года, в производстве пищевых продуктов – 96,1%, сообщает Липецкстат.



