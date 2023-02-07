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Пожарные вынесли три газовых баллона из горящей постройки

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#МЧС #пожар
Пожарные вынесли три газовых баллона из горящей постройки

За сутки в Липецкой области зарегистрировано около десяти пожаров.

Ранним утром 6 февраля на улице Матросова в Усмани загорелись баня и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Пожарные успели вынести из горящей постройки три газовых баллона, но огонь уничтожил баню и кровлю сарая. Еще одна баня сгорела вечером в селе Тростяное Задонского района.

Ночью 7 февраля в селе Доброе на улице 8 Марта сгорел жилой дом, а утром на 305-м километре трассы «Орел-Тамбов» - автомобиль «Lifan Х60».
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#МЧС #пожар

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