Пожарные вынесли три газовых баллона из горящей постройки

За сутки в Липецкой области зарегистрировано около десяти пожаров.

Ранним утром 6 февраля на улице Матросова в Усмани загорелись баня и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Пожарные успели вынести из горящей постройки три газовых баллона, но огонь уничтожил баню и кровлю сарая. Еще одна баня сгорела вечером в селе Тростяное Задонского района.



Ночью 7 февраля в селе Доброе на улице 8 Марта сгорел жилой дом, а утром на 305-м километре трассы «Орел-Тамбов» - автомобиль «Lifan Х60».

