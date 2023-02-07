GOROD48 спросил у липчан: «На чем вы экономите?»

Большинство липчан, встреченных GOROD48 на улице, экономят. Чаще — на продуктах, покупают по акциям, отказываются от определенных наименований продуктов (женщина пожаловалась на дорогие огурцы, заявив, что подождет покупать их до лета), экономят на алкоголе.



Хотя есть такие, кто зарабатывает достаточно средств и не видит смысла в экономии. Не экономят горожане на детях.