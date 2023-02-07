ПозиTиV

36 минут назад

На чем вы экономите?

5 358
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «На чем вы экономите?»

Большинство липчан, встреченных GOROD48 на улице, экономят. Чаще — на продуктах, покупают по акциям, отказываются от определенных наименований продуктов (женщина пожаловалась на дорогие огурцы, заявив, что подождет покупать их до лета), экономят на алкоголе.

Хотя есть такие, кто зарабатывает достаточно средств и не видит смысла в экономии. Не экономят горожане на детях.
5 358
#Говорит Липецк

Комментарии (5)

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Тридцать лет капитализма

5 минут назад
Люди экономят на еде, все остальное просто не покупают
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Баба Нюра

9 минут назад
На всём.
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Пенс

15 минут назад
Экономить бесполезно, квадра как гидра поглощает все ресурсы. Постепенно становлюсь вегетарианцем, перешел на капусту. Огурцы и помидоры дороже мяса! Крупы- горсть крупы и каша наводе готова! Похудел кг на 15, и хорошо! Сосуды прочистил от холестерина
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Ветеран

18 минут назад
Отказался от стационарного телефона, не езжу на общественном транспорте, больше жру мяса, меньше овощей и фруктов. Вместо пива пью водку.
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В области нет проблем.

22 минуты назад
Некоторые субъекты отчитываются в Москву об заработке в 45 т и более. По области. И не имеют даже конкретных видов сколько зарабатывают работая слесарем, дворником, продавцом, воспитателем, учителем.
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