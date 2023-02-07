ПозиTиV
36 минут назад
На чем вы экономите?
5 358
GOROD48 спросил у липчан: «На чем вы экономите?»
Большинство липчан, встреченных GOROD48 на улице, экономят. Чаще — на продуктах, покупают по акциям, отказываются от определенных наименований продуктов (женщина пожаловалась на дорогие огурцы, заявив, что подождет покупать их до лета), экономят на алкоголе.
Хотя есть такие, кто зарабатывает достаточно средств и не видит смысла в экономии. Не экономят горожане на детях.
Хотя есть такие, кто зарабатывает достаточно средств и не видит смысла в экономии. Не экономят горожане на детях.
5 358
Тридцать лет капитализма
Баба Нюра
Пенс
Ветеран
В области нет проблем.