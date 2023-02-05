Погода в Липецке

52 минуты назад

Завтра в Липецкой области похолодает до -7

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#погода
Завтра в Липецкой области похолодает до -7

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием восточной периферии Скандинавского антициклона – погода ожидается без существенных осадков, температура незначительно понизится.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 февраля – 6-8 градусов мороза, что около нормы, 8 февраля – 9-10 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем она составит от -3 до -5 градусов.

День 6 февраля стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 34 градусов мороза.
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#погода

Комментарии (1)

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31 минуту назад
Аномальные холода,так и пишите.
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