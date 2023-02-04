В России
37 минут назад
У самолета с Пхукета в Москву повредились шасси при наборе скорости на взлет
Россияне более чем на четыре часа застряли в аэропорту Пхукета из-за того, что у самолета повредилось шасси при наборе скорости на взлет. Об этом сообщают РБК в своем Telegram-канале.
Всё произошло, когда самолёт начал набирать скорость. Взорвались сразу три колеса шасси, в результате чего командир экипажа экстренно прекратил взлёт. При этом пассажиры рейса ничуть не расстроились, говорят, что отпуск продолжается. Как сообщил представитель авиакомпании, вылет задержится до завтра. Всех ожидающих накормят и расселят в гостинице.
По словам одного из пассажиров, сначала самолет двигался по взлетно-посадочной полосе мягко, постепенно ускоряясь. «Затем [случился] толчок, сопровождаемый хлопком или треском, и резкое торможение. Было очевидно, что что-то произошло», — сказал очевидец.
Он добавил, что пассажиры увидели пробитые колеса, когда их вывели из самолета. Причина происшествия неизвестна. Информации о пострадавших нет.
Всё произошло, когда самолёт начал набирать скорость. Взорвались сразу три колеса шасси, в результате чего командир экипажа экстренно прекратил взлёт. При этом пассажиры рейса ничуть не расстроились, говорят, что отпуск продолжается. Как сообщил представитель авиакомпании, вылет задержится до завтра. Всех ожидающих накормят и расселят в гостинице.
По словам одного из пассажиров, сначала самолет двигался по взлетно-посадочной полосе мягко, постепенно ускоряясь. «Затем [случился] толчок, сопровождаемый хлопком или треском, и резкое торможение. Было очевидно, что что-то произошло», — сказал очевидец.
Он добавил, что пассажиры увидели пробитые колеса, когда их вывели из самолета. Причина происшествия неизвестна. Информации о пострадавших нет.