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Бык выбежал на горнолыжную трассу в «Роза Хутор»
Сбежавший с пастбища бык вышел на трассы курорта "Роза Хутор" и напугал горнолыжников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу курорта.
Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону. Бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.
"Предположительно бык мог случайно забежать с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. Спасатели курорта отреагировали оперативно. Сейчас бык изолирован и находится в закрытой для гостей зоне", — подчеркивают в пресс-службе. Все подходы к трассам закрыты сетями.
"Мы проинформировали представителей Сочинского нацпарка и сейчас ждем их специалистов для эвакуации животного", — отметили в пресс-службе.
Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону. Бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.
"Предположительно бык мог случайно забежать с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. Спасатели курорта отреагировали оперативно. Сейчас бык изолирован и находится в закрытой для гостей зоне", — подчеркивают в пресс-службе. Все подходы к трассам закрыты сетями.
"Мы проинформировали представителей Сочинского нацпарка и сейчас ждем их специалистов для эвакуации животного", — отметили в пресс-службе.