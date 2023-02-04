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Бык выбежал на горнолыжную трассу в «Роза Хутор»

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Сбежавший с пастбища бык вышел на трассы курорта "Роза Хутор" и напугал горнолыжников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу курорта.

Животное неожиданно появилось на склоне, где много лыжников и сноубордистов, каким-то образом преодолев сетчатое ограждение. Парнокопытное пыталось убежать с трассы, кидаясь из стороны в сторону. Бык боднул несколько туристов, также пострадало снаряжение — сноуборды и лыжи.

"Предположительно бык мог случайно забежать с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. Спасатели курорта отреагировали оперативно. Сейчас бык изолирован и находится в закрытой для гостей зоне", — подчеркивают в пресс-службе. Все подходы к трассам закрыты сетями.

"Мы проинформировали представителей Сочинского нацпарка и сейчас ждем их специалистов для эвакуации животного", — отметили в пресс-службе.
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