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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 5 февраля. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на сайт Гидрометцентра России в субботу, 4 февраля.

Согласно данным Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 09:00 5 февраля.

На аналогичный период введен «желтый» уровень опасности в Московской области.

По данным Гидрометцентра, в регионе будет наблюдаться довольно сильная гололедица.
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