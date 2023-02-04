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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 5 февраля. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на сайт Гидрометцентра России в субботу, 4 февраля.
Согласно данным Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 09:00 5 февраля.
На аналогичный период введен «желтый» уровень опасности в Московской области.
По данным Гидрометцентра, в регионе будет наблюдаться довольно сильная гололедица.
Согласно данным Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 09:00 5 февраля.
На аналогичный период введен «желтый» уровень опасности в Московской области.
По данным Гидрометцентра, в регионе будет наблюдаться довольно сильная гололедица.