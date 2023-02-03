сегодня, 16:00
Санкции могут привести к пересмотру налоговой системы в нефтяной отрасли
В качестве варианта пересмотра схемы налогообложения рассматривается переход от использования котировки Urals на расчет нефтяных налогов на базе котировок Brent с учетом дисконта и стоимости фрахта.
Потолок для нефти Urals был установлен на уровне $60 за баррель с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля вступит в силу потолок на нефтепродукты. Если цена в порту отгрузки превышает это значение, компании стран G7 и ЕС не имеют права предоставлять для операций с российской нефтью свои танкеры и другие услуги, в том числе страхование. Предполагалось, что применение потолка вкупе с введением ЕС эмбарго на импорт нефти из РФ приведет к снижению объемов экспорта российской нефти, при этом цена экспорта останется ограниченной, и в результате доходы российского бюджета упадут.
Российские власти, со своей стороны, заявляли, что потолок не окажет влияния на доходы страны, а только разбалансирует мировой нефтяной рынок. В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин говорил, что никакого ущерба бюджету РФ нанесено не будет. "Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников — ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет — никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаем",— отмечал президент РФ Владимир Путин.
В настоящее время средний дисконт российских экспортеров при экспорте нефти Urals в зарубежные страны составляет около $20 за баррель. Однако, по оценкам агентств Argus и Platts, скидка на североморскую Brent в январе в портах европейской части России могла быть вдове больше. Эти факторы могут привести к снижению пополняемости федбюджета, чего и хотят избежать власти, уточняется в статье.
"Сейчас в качестве основного варианта рассматривается полный отказ от использования котировки собственно Urals и переход на расчет нефтяных налогов на базе котировок Brent с учетом дисконта и стоимости фрахта. Размер дисконта и стоимости фрахта будет носить директивный характер, их будет определять государство", — утверждают несколько источников издания.
При этом российские поставщики нефти будут обязаны использовать опубликованный правительством размер дисконта для расчета таких налогов, как НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и НДД (налог на добавленную стоимость). В то же время размер скидки будет варьироваться в пределах до $10 за баррель, а стоимость фрахта — в диапазоне $5–10 за баррель, - сообщают источники издания в правительстве.
С момента введения санкций российские власти стремились по возможности сохранить рыночный характер нефтяной отрасли и предоставили нефтекомпаниям самим адаптироваться к изменению ситуации. Но вопрос налоговых поступлений представляется слишком важным для государства, чтобы ждать, пока возникнет новый рынок Urals, если это вообще произойдет. Уже сейчас около 50% экспорта нефти идет через компании с госучастием, и в случае дефицита бюджетных доходов у властей может возникнуть сильный соблазн контролировать экспортные потоки через единого трейдера, как это уже происходит при экспорте газа. Подобным образом устроена нефтяная отрасль не только в других странах, попавших под жесткие западные санкции (Венесуэла, Иран), но и в большинстве партнеров России по сделке ОПЕК+, - пишет издание.