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сегодня, 11:44
В РФ предлагают сделать уголовно наказуемой подделку сигарет
Соответствующий законопроект разработали в Минфине и МВД, сейчас его обсуждают в правительстве.
Подделка табачных изделий в России может стать уголовно наказуемым преступлением - таким же, как и фальсификация алкогольной продукции, - рассказали РИА Новости в Минфине и МВД РФ.
"Разработаны необходимые изменения в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Сейчас документы рассматриваются на площадке правительства РФ", - заявили в Минфине.
В МВД сообщили, что "законопроектом предполагается дополнить статью 171.3 УК РФ новой частью, закрепляющей ответственность за производство, закупку, хранение, поставку (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере".
МВД отдельно отметило, что поддерживает предлагаемые Минфином изменения.
Статья 171.3 УК РФ — "незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" — предполагает наказание в виде штрафа в размере от 3 миллионов до 4 миллионов рублей и лишения свободы на срок до пяти лет.
По данным Минфина, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась: в первом квартале 2019 года доля нелегальной табачной продукции составила 10,3%, в 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%.
На этой неделе Федеральная таможенная служба России сообщила, что в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 миллиона пачек сигарет. По подсчетам аналитиков, в России в год продается около 10 миллиардов пачек сигарет.
"Разработаны необходимые изменения в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Сейчас документы рассматриваются на площадке правительства РФ", - заявили в Минфине.
В МВД сообщили, что "законопроектом предполагается дополнить статью 171.3 УК РФ новой частью, закрепляющей ответственность за производство, закупку, хранение, поставку (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере".
МВД отдельно отметило, что поддерживает предлагаемые Минфином изменения.
Статья 171.3 УК РФ — "незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" — предполагает наказание в виде штрафа в размере от 3 миллионов до 4 миллионов рублей и лишения свободы на срок до пяти лет.
По данным Минфина, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась: в первом квартале 2019 года доля нелегальной табачной продукции составила 10,3%, в 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%.
На этой неделе Федеральная таможенная служба России сообщила, что в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 миллиона пачек сигарет. По подсчетам аналитиков, в России в год продается около 10 миллиардов пачек сигарет.