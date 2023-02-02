В России

сегодня, 13:04

В Омске мужчина обвиняется в совращении шестерых детей

156
#совращение #дети

Мужчине вменяют десять сексуальных преступлений.

В Омске перед судом предстанет 59-летний местный житель, которого обвинили в совращении шести детей, - сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчине вменяют десять сексуальных преступлений.

Он обвиняется в совершении 7-ми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и 3-х преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, с июня 2020 года по март 2022 года он приглашал к себе домой детей бывшей сожительницы и знакомой, обещая угостить их сладостями и что-то подарить. К доверчивым детям фигурант домогался. Потерпевшими признаны 6 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет.

С заявлением в полицию обратилась бабушка одной из потерпевших. Свою вину россиянин не признает. Сейчас он находится в СИЗО.
156
#совращение #дети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Воронежской области в частном доме нашли мертвой 15-летнюю девочку
#дети #подростки
В Воронежской области в частном доме нашли мертвой 15-летнюю девочку

16 минут назад

В России
Жителей новых регионов на 3 года освободят от взыскания долгов
#долги #взыскание
Жителей новых регионов на 3 года освободят от взыскания долгов

сегодня, 12:19

В России
В Госдуме разъяснили новые нормы жарки шашлыка на даче
#шашлык #штраф
В Госдуме разъяснили новые нормы жарки шашлыка на даче

сегодня, 11:32

В России
Российским фермерам разрешат заниматься сельским туризмом
#сельский туризм #фермеры
Российским фермерам разрешат заниматься сельским туризмом

сегодня, 10:05

В России
В Чебоксарах на машину с людьми упала снежная глыба
#падение с крыши #снежная глыба
В Чебоксарах на машину с людьми упала снежная глыба

вчера, 15:53

В России
В Туле мужчина убил 7-летнего пасынка в присутствии его матери и четверых детей
#убийство #дети
В Туле мужчина убил 7-летнего пасынка в присутствии его матери и четверых детей

вчера, 15:15

В России