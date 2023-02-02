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сегодня, 13:04
В Омске мужчина обвиняется в совращении шестерых детей
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Мужчине вменяют десять сексуальных преступлений.
В Омске перед судом предстанет 59-летний местный житель, которого обвинили в совращении шести детей, - сообщили в региональной прокуратуре.
Мужчине вменяют десять сексуальных преступлений.
Он обвиняется в совершении 7-ми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и 3-х преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, с июня 2020 года по март 2022 года он приглашал к себе домой детей бывшей сожительницы и знакомой, обещая угостить их сладостями и что-то подарить. К доверчивым детям фигурант домогался. Потерпевшими признаны 6 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет.
С заявлением в полицию обратилась бабушка одной из потерпевших. Свою вину россиянин не признает. Сейчас он находится в СИЗО.
Мужчине вменяют десять сексуальных преступлений.
Он обвиняется в совершении 7-ми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и 3-х преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, с июня 2020 года по март 2022 года он приглашал к себе домой детей бывшей сожительницы и знакомой, обещая угостить их сладостями и что-то подарить. К доверчивым детям фигурант домогался. Потерпевшими признаны 6 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет.
С заявлением в полицию обратилась бабушка одной из потерпевших. Свою вину россиянин не признает. Сейчас он находится в СИЗО.
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